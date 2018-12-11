華為、蘋果淪為貿易祭品？美貿易代表稱 3/1 談判大限

市場越來越懷疑美中兩國能夠在 90 天關稅緩衝期內達成貿易協議，近期傳出的華為財務長孟晚舟遭加國逮捕，週一 (11 日) 中國法院宣布禁售蘋果部分舊款手機，無疑為兩國貿易談判蒙上一層陰霾。

全球市場對美中貿易順差以及美國聲稱中國正在竊取智慧財產權和技術的衝突感到忐忑不安。

加拿大應美方要求，在 G20 川習舉辦晚宴當天 (12 月 1 日) 逮捕華為創辦人之女孟晚舟，讓中美關係再趨緊繃，傳中國國家主席習近平開會前就知曉此事，但為顧大局隱忍。

美國總統川普自稱「關稅人」。(圖：AFP)

川普國家安全顧問 John Bolton 上週四 (6 日) 在接受國家公共廣播電台採訪時表示，他事先知曉加國逮捕行動。但白宮官員傳出，美國總統川普並不知道美國要求加拿大引渡孟晚舟至美國事宜。

上週六 (8 日)，加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會 (但未做裁決)，聽證會於週二 (10 日) 持續進行。

然而，在聽證會召開之際，卻傳來大陸福州市中級人民法院裁定，蘋果侵犯了 2 項高通專利，將無法在陸銷售多款 iPhone X 以下舊款手機的消息。

90 天關稅大限

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週日 (12 月 9 日) 稱明年 3 月 1 日是兩國談判大限，否則將徵收新的關稅，並強調孟晚舟逮捕案跟美中貿易談判沒有關係。

萊特海澤還提到：「投資者可以放心，如果 (美中) 能達成協議，將確保美國技術得到保護，並獲得額外 (中國) 市場准入，川普總統希望我們這樣，如果不行，我們將對中國收取關稅。」

《彭博社》的專欄作家史密斯 (Noah Smith) 近期指出，在製造業、鋼鐵、汽車和關稅，及美國總統川普自稱「關稅人」的表面下，很難將高科技產業、企業主導地位與情報軍事優勢區分開來，因此也應被視為貿易戰的一部分。

華為、蘋果淪為貿易祭品？

美國以安全為由要求歐盟在 5G 技術上排除華為，英國、德國陷入兩難決擇，除了加拿大和英國外，美、澳、紐在內的五眼情報網 (Five Eyes) 成員已禁用華為設備，日本政府已公開宣布不再採購華為與中興設備。

外媒報導稱，中國法院裁決發布蘋果 iPhone 禁售的時機可能不僅僅是巧合，華為 CFO 還正在接受審判，這提醒人們，中國可能會重傷那些在中國設廠製造且依賴中國市場的美國企業。

市場人士認為，華為一案成為美中貿易幕後的角力戰，中國祭出禁售 iPhone X 以下的舊型手機，頗帶有打擊美企，以牙還牙的意味。