中國施壓奏效？ 加國同意華為財務長孟晚舟2.3億台幣交保

12 月 1 日華為財務長孟晚舟因涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及銀行詐欺，而遭加拿大逮捕拘留。上週六 (8 日) 加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會，並於本週一 (10 日) 接連兩天持續進行，在中國政府施壓的幫助下，加拿大法庭週三 (12) 同意華為財務長孟晚舟以 750 萬美元 (約 2.3 億台幣) 交保。

為了爭取獲保，除孟晚舟丈夫外，還有 4 名友人同事加入保釋擔保人行列，而作為保釋協議的條件，孟晚舟必須交出護照，佩戴 GPS 電子設備，受保安人員監控，並必須待在其溫哥華的家中。此外，孟晚舟將於 2 月 6 日重回法庭受審。

華為在保釋聽證會後的一份聲明中表示：「我們完全有信心加拿大和美國的法律制度將在以下訴訟程序中得出公正的結論，正如我們一直強調的那樣，華為遵守我們經營所在國家和地區的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟的出口管制和制裁法。」

華為在保釋聽證會後發表聲明。(圖：AFP)

孟晚舟遭美國指控涉嫌銀行詐欺，透過華為在伊朗的子公司 - 星通技術公司 (Sky ComTech) 誤導匯豐銀行將資金轉出該國。孟晚舟在 7 日聽證會上就已矢口否認這項指控，美國曾要求溫哥華法院拒絕保釋孟，稱其有潛逃出境的風險。

受到華為事件影響，傳出中國與加拿大間的關係緊繃，中國積極對加國拘留孟晚舟一事提出嚴正抗議並採取相關手段因應。

週二 (11 日) 中國當局拘留加拿大前外交官 Michael Kovrig，在此敏感時機出手拘留加國前外交官，被外界解讀可能為中國的報復手段之一，但目前尚不知 Michael Kovrig 被扣留的原因是否與孟晚舟被押有關。

中國外交部上週末先後召見加拿大及美國駐華大使提出抗議，聲稱如果加國不釋放孟晚舟將會造成「嚴重後果」。《人民日報》、《環球時報》、《新華社》等中國官媒均重批加拿大侵犯中國人權。

加國檢方先前表示，孟晚舟涉嫌銀行詐欺等遭美國通緝，聽證案後可能會引渡至美國受審，若罪名成立，最長可能在美國面臨 30 年的徒刑。