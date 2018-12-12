脫歐協議懸了？梅克爾反對修訂 英鎊轉跌 再創21個月新低

英國脫歐的前景又見陰霾，英鎊迅速轉跌，後刷新此前創下的 21 個月新低。

當地時間 12 月 11 日周二，據彭博報導，德國總理梅克爾告知英國首相特蕾莎 · 梅，無法修訂業已達成的英國脫歐協議，需要對相關問題加以討論。

此後英鎊兌美元迅速回吐日內漲幅轉跌，跌至 1.2553、逼近亞太盤初獲得的日低 1.2552，北京時間 12 日零點 40 分過後一度跌破 1.2500 關口，日內跌幅超過 0.5%，刷新去年 4 月以來盤中新低。此前一日，英鎊在梅確認推遲脫歐協議投票後一度跌破 1.2510，創去年 4 月以來新低。

梅克爾的態度意味著，在本周一英國政府推遲國內議會就脫歐協議投票後，英國可能向無協議硬脫歐又邁進了一步。

在周一歐盟法院裁定英國可以單邊撤回退歐決定後，梅確認政府推遲原定 12 月 11 日周二的脫歐協議投票。她承認，若如期投票，脫歐協議會以相當大的票數差距被否決。

梅表示，雖然脫歐協議得到普遍支持，但北愛爾蘭後備計劃（backstop plan）的問題仍是擔憂，她將與其他歐盟國家重新協商協議。在得到歐盟對後備計劃的確認後，會再次將法案交至議會。

然而，在梅克爾表態前，歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克均表示，脫歐協議沒有重新談判的空間。

容克本周二向歐洲議員表示，歐盟與英國達成的退歐協議已經是最好的協議了，也是唯一可能的協議，根本沒有重新談判的空間。「所有人都應該知道，撤回脫歐協議是不可能的。」

本周二，英國政府稱，將於 1 月 21 日前就脫歐進行「有意義的投票」。圖斯克將與梅於當地時間周二下午與梅會面。容克將於台北時間周三凌晨 2 點 15 分在布魯塞爾會見梅。但外界對於梅能否從歐洲談判代表那裡得到更好的結果表示懷疑。

二次公投 or 硬脫歐？

歐盟法院周一表示，英國政府可在不徵求其他歐盟成員國意見的情況下，單方面撤銷退出歐盟的決定。在 3 月 29 日正式脫離歐盟之前，英國可以隨時撤銷《里斯本條約》第 50 條（即啟動該國脫離歐盟的條款）。

而梅周一宣布推遲脫歐協議投票時提及，將加快準備硬脫歐，同時警告二次公投有令英國分裂的風險。圖斯克周一稱，歐盟準備討論如何促進英國國內的立法批准，但也提到歐盟會討論為硬脫歐做準備。

接下來可能有幾種結果：Plan B——挪威模式脫歐；梅辭職；英國舉行第二次脫歐公投；硬脫歐。

而一旦硬脫歐，英國將面臨嚴重後果。英國央行在 11 月底發布的最新金融穩定報告已經警告了這一風險——將引發比 2008 年金融危機更嚴重的經濟衰退，極端情況下，未來五年英國 GDP 至多下降 10.5%。