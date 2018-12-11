【倫元投顧】這裡只是短線反彈

◆盤勢分析

美股昨晚開低走高跌深反彈，帶動台股今天以上漲 59 點收在 9707 點，成交量為 919 億。

就國際主要股市而言，道瓊、S&P500 和歐股都已創下波段新低，與台股連動性較高的美股，昨天雖收紅、但仍在破底頸線邊緣，危機仍未完全解除。以道瓊為例，短線最好就是反彈到 25000 上下再下來探底打底，弱勢的話就是在 24000~24500 震盪後隨時再下去探底破底。

美股走勢當然就會影響到台股的短線，故短線而言，短壓在 9750~9900 點。最弱就是沿 5 日線盤跌，或是 9600~9830 震盪等 10 日線下來。因季線持續下滑關係，12 月 5 日 9971~10061 缺口短線不易上來補。台股一旦失守 9600 點，則 9400 上下會來甚至破底。

波段而言看法亦不變，這波下來為末跌段，是尋求觸底的報復性反彈的買點。時間約在 12 月下旬~ 1 月中觸底，然後展開一波瘋狗浪行情上去，屆時才有機會回補 10272~10428 空方缺口，少則來到半年線甚至年線上下。

王信傑 分析師

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