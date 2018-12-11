【運達投顧】盤局對台股有利、開始進場撿便宜

◆盤勢分析



昨天美股大震盪從開盤大跌到收盤收在平盤之上，是否有止穩機會？上週五我們針對台股後勢用五個重點做過分析，台股是否有上漲的空間？我們仍針對上週提示的五個重點來做分析：

1. 美股道瓊開盤大跌並且跌破 10 月份低點但是中場後開始出現下影線，若是下影線不長勢必還有續跌的壓力，但是昨天的道瓊出現了 500 多點的下影線也暫時化解了破底的壓力，也帶動高科技股都守穩前低，以此看來美股暫時先以區間盤局的機會大增，當美股沒有破底的壓力對亞股則是一件好事，今天亞股表現空間雖然不是很大，但就台股南韓香港與陸股都沒有破 11 月份的低點，因此亞股也不致於會有回測 10 月份低點的風險，所以亞股暫時會先以區間盤局為主。

2. 就台股技術面來看，上週五提示本週不可破 11 月前低 9632 點，若是跌破台股直接下探 10 月低點 9400 點，既然美股不再創波段低點開始走區間台股守穩 11 月低點也會先走區間盤局，一週前我們說明台股此時最佳的走勢就是先維持橫盤，目的是等季線成本下壓後才有機會上攻季線，既然台股能先守 11 月份的低點那麼台股維持區間等待季線成本下移是最理想的走勢，季線目前位置在 10086 再過 10 個交易日季線成本就會開始往下移，所以未來一周多的時間台股先走盤局不破 11 月低點那麼反而有擴底的型態，所以技術面上台股還未到攻擊的時刻但盤局對台股是利多，當然盤局可否維繫匯率是關鍵。

3. 以新台幣匯率來看，連續四天的貶值讓新台幣貶破月線不過今天亞洲匯率卻開始出現貶多的升值，是否亞幣已經來到低點？這一點就美元來看近期美元沒有再創波段新高但也守在月線，所以新台幣若可升破 30.83 則是又有升值的訊號，當新台幣能不再貶值台灣 50 就不致於一直破底，昨天台灣 50 領先台股創低後今天反彈並站上昨天的高點，可見權值股慢慢有低接的買盤，可否延續還要看後續匯率的變化，不過外資近期在台股下跌的過程中期貨多單維持在 3.6 萬口，若匯率不再貶外資期貨的多單有機會在下週期貨結算時會有拉高結算的機會。

4. 上週說明依照過去歷史來看，每當國際股市出現弱勢或者國際政經出現變化市場資金都會以日圓做為資金避風港，昨天日圓早盤升值但到尾盤卻出現貶值，日圓沒有繼續升值對全球股市而言則有反彈的機會。

5. 華為事件後目前最新狀況，加拿大法官今天不對孟晚舟保釋案宣判，陸股今天沒有續跌，是否有轉機這一點要再觀察，但只要陸股沒有續弱華為事件就拭目以待吧。

以上五大重點昨天沒有一項是對多頭有利，今天就五個重點來看也還沒有出現穩定的跡象，但是美股沒有破底加上新台幣不再貶值加上日圓也沒有續升，因此只要台股偏向區間盤局個股的表現會領先大盤先表態，所以這裡我們逢低先進場撿便宜，持股比重再慢慢增加，佈局方向先以 5G 族群為主。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。