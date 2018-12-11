【倫元投顧】量縮防守、量大攻擊

◆盤勢分析

美股近期出現大震盪走勢，道瓊指數盤中大跌 507 點、尾盤收漲 34 點，會出現如此波動結構，說明美股的中期籌碼有鬆動跡象，也就是說，美國股市將進入中期整理階段。

台股近期跟美股連動性變高，主要是內資的活躍度降低，究其因還是美中貿易戰的延燒，表面上停戰 90 天，但川普普私下小動作不斷，導致期待的 3 個月安全期變得並不安全，今日美國又放話 3 月 1 日將是美中貿易談判的硬期限，若雙方未能在此之前達成協議，美方將如期把加徵關稅稅率由 10％上調至 25％。美方的強硬態度又為貿易協商投下震撼彈，這也是大內高手 (大資金內資) 偏向觀望的主要原因。

貿易戰的過程我們無法掌控，但大咖縮手反而有助於被動元件的沉澱籌碼，這部分才是最重要的，因為 “量縮防守、量大攻擊”，成交量萎縮下來，如果股價能夠持穩就表示賣壓不重，也是可以逢低找買點的時機。

由於川普普的行為很難預測，加上目前盤勢缺少大資金主控，形成盤面個股表現且無主流結構，在操作上比較不能掌握短多節奏，因此策略上不妨從「長線保護短線」的方式來選股，從明 (2019) 年的產業趨勢尋找機會較為安全。

楊天迪 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任