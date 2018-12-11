【華冠投顧】台股如期反彈帶來止穩曙光 用什麼訊號確認旭日東昇呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日預期台股「明天易反彈，留意是否浮現止穩曙光」（理由請看昨日盤後分析文），今日哪怕亞股普遍疲軟、美股道瓊期貨電子盤跌了百點，台股依然如期反彈，大盤 + 59 點逼近昨高，OTC 指數 + 0.7%，漲幅勇冠亞股。

今天台股全場都在盤上震盪且愈墊愈高，摩台期甚至收在最高點，相對於亞股的表現來說算是可圈可點（陸股、港股一度翻落盤下，日股、韓股終場收跌），短線浮現止穩曙光，因此今天由觀望轉為用少量資金布局蠢蠢欲動股。

＜多方口袋名單＞

台股自上週二起跌至今，能夠嚴守支撐甚至逆勢上攻的個股其實仍不少，尤其是上週最看好的 PCB、網通、生技族群，至今都還是盤面上最敢衝高的族群，像是今日強勢股依舊由 PCB 族群帶頭，《8046 南電》、《3455 由田》攻漲停創波段新高，《3189 景碩》、《2383 台光電》、《6114 久威》、《6213 聯茂》... 跟進大漲；網通族群表現亦佳，《2345 智邦》、《4906 正文》、《6470 宇智》、《3596 智易》皆有半根漲停或以上的漲幅；生技族群則有《4190 佐登 - KY》、《4137 麗豐 - KY》... 攻高。

除了上列強勢股外，PCB 族群另有《5439 高技》、《6108 競國》、《6156 松上》、《2313 華通》... 沿著上揚月線行進，網通族群也有《6143 振曜》、《6142 友勁》、《6190 萬泰科》... 值得留意，生技族群則有《4736 泰博》、《4107 邦特》、《8436 大江》、《4114 健喬》、《1783 和康生》、《4163 鐿鈦》可持續關注。

當然，今天又收納的新的「多方口袋名單」，這部分就當成學員的私房菜，後面再慢慢帶領學員佈局卡位。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。