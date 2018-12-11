【華冠投顧】幸運星-消息面主導的台股……持續打底……表態倒數計時中……

林幸蓉 分析師

焦點個股：8046 南電、3455 由田、3535 晶彩科、2492 華新科、5483 中美晶

美股昨日又上演和 12/6 一樣的劇本！道瓊盤中一度大跌 507 點，將 6 月份低點跌破後急拉，收盤上漲 34 點，出現高達 479 點的下影線！！台股今日蘋果供應鏈 2317 鴻海、3008 大立光、2330 台積電、4938 和碩趁機跌深反彈，但是 2474 可成仍破底！！而人氣指標族群被動元件 2492 華新科、2327 國巨及矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶相對弱勢，無法有像樣的反彈（主要是因為 12/3 以來，外資大幅調節，而融資持續增加、籌碼凌亂），收盤漲 59 點，成交量為 919 億元繼續量縮。OTC 反彈漲 0.69%，也量縮為 256 億元。上漲檔數 898 家，下跌檔數 506 家……

上週分析的強勢股 PCB 8046 南電漲停板，3037 欣興創高、2368 金像電則拉回。5G 概念 3234 光環創高整理，接著由 8011 台通、6285 啟碁、2345 智邦、4906 正文、3062 建漢延續漲勢……

其他強股族群分散，如 3455 由田、3535 晶彩科（由田擁有晶彩科 23.37% 股權）、2601 益航、3653 健策、1730 花仙子、4953 緯軟、1905 華紙、8016 矽創、3014 揚智、8069 元太等……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。