【華冠投顧】台股多空激戰，震盪劇烈，等待是最好策略

台北股市以 9661 點開出，最高來到 9720 點，上漲 73 點，最後終場大盤指數收盤價是以 9707 作收，上漲 59 點，漲幅是 0.61，成交量 921 億元，整體而言日 K 線呈現收紅 K 棒，價漲縮格局。

分析: 美股近日多空雙巴，震盪相當大，台股亦如此，個股也是多空雙巴，都討不到便宜! 美股 12/06 盤中大跌 785 點，收盤跌 79 點，12/07 又再跌 558 點，12/10 昨晚盤中大跌 507 點，收盤漲 34 點! 台股 12/06 大跌 232 點，12/07 上漲 76 點，12/10 下跌 113 點，12/11 今日漲 59 點! 看漲去追，就跌下來，看跌去空，就漲上去，多空雙巴盤，不好操作! 個股今日漲，明日跌 Ex:PCB 族群的 2368 金像電，昨天衝高殺尾盤，今日續跌! Ex: 網通族群 2485 兆赫，早上不是很強嗎? 今早衝上漲停，收盤比開盤價還低另外台股自 12/04 下跌以來，融資餘額不減反增 25 億元，而法人全站在賣方，賣出 560 億元，加上量能趨勢轉弱，籌碼不利多方，建議多看少做!

多空雙巴盤，等待是最好策略，等待盤勢真正轉強翻多才是你進場最好的買點，買的安心，也較容易賺!

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