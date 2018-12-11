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IDC發表2019年「IT產業10大預測」

圖片來源：AFP
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日本 IDC 在週二 (11 日) 發表了，2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測。「數位轉型」成為主軸，而 AI 與 IoT 也扮演重要角色。

過去，IDC 在 2017 年 12 月發表的預測當中表示，由雲端、移動性、大數據 / 分析學、社會科技 (social technology) 所構成的第 3 平台，已經步入了「第二章」。如果說第 3 平台的「第一章」是各種技術的嘗試階段，那麼「第二章」就是將這些技術活用在商業行為的改革還有新事業的開創上。換言之，也就著眼創新和數位轉型 (Digital Transformation 或簡稱 DX) 的實踐。

數位轉型是全球的趨勢，日本也當然無法置身事外。企業要強化並擴大數位轉型，就需要在雲端、大數據 / 分析學這些第 3 平台，還有 AI、IoT 這些創新加速器 (innovation accelerator) 上增加投資。

然而數位轉型的路並不好走，為了跟上科技進化的腳步，需求方 (demand side) 與供應方 (supply side) 的人才需求問題、如何活用公司內外的數據、IT 基礎設施的建構等，存在著非常多的課題。不論是需求方的企業，或是供應方的廠商，都不能被過去的成功模式所制約，必須要勇於進行自我改造。

圖片來源：AFP
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IDC 對 2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測，特別著眼在供應方，簡單條列整理如下：

  1. 企業為了追求數位轉型帶來業務上的優越性，與數位轉型先進企業們共同帶動在數位化方面的支出。
  2. 受到在國外逐漸擴大的，實現「工作的未來 (Future of Work)」這個動向所刺激，日本國內在工作文化、工作空間、工作力的三位一體改革也將會啟動。
  3. 由於雲端技術使用得宜，協助解決許多複雜課題。推動數位轉型的過程中，CoE (Center of Excellence) 的角色更顯重要
  4. 為了利用數據來獲得利潤，在 2019 年利害關係人之間的關係變的複雜，也加速了 IoT 與數據生態系統 (Data Ecosystem) 的融合。
  5. 透過語音和文字來進行交談的對話型 AI 技術，加速了 NLP (Natural Language Processing) 的進步和在企業的普及。並且重新定義了 CX (Customer Experience) 的附加價值。
  6. 由於 2020 年舉辦的東京奧運面臨資安人才不足的窘境，所採用的對策方案將加速 AI 的自動化。
  7. 市場上將出現多種連接智慧型手機的 AR/VR 頭戴裝置，由於裝置的輕量化與低價化，使用層面將從一般輕度使用者為主，逐漸擴大到商用市場。
  8. 為協助企業實現數位轉型目標的各種服務，將從專案方式轉換為持續且反覆的支援型方式。這種「受管理 (Managed)」的支援方式將日益普遍。
  9. 日本國內的大型企業將正式推動「DevOps (Development & Operations，開發與維運)」，加速開發雲端原生應用 (Cloud Native Application)。
  10. 在數位轉型的過程中，會加速企業導入更高速與更大容量的基礎設施。

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