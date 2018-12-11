IDC發表2019年「IT產業10大預測」

日本 IDC 在週二 (11 日) 發表了，2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測。「數位轉型」成為主軸，而 AI 與 IoT 也扮演重要角色。
過去，IDC 在 2017 年 12 月發表的預測當中表示，由雲端、移動性、大數據 / 分析學、社會科技 (social technology) 所構成的第 3 平台，已經步入了「第二章」。如果說第 3 平台的「第一章」是各種技術的嘗試階段，那麼「第二章」就是將這些技術活用在商業行為的改革還有新事業的開創上。換言之，也就著眼創新和數位轉型 (Digital Transformation 或簡稱 DX) 的實踐。
數位轉型是全球的趨勢，日本也當然無法置身事外。企業要強化並擴大數位轉型，就需要在雲端、大數據 / 分析學這些第 3 平台，還有 AI、IoT 這些創新加速器 (innovation accelerator) 上增加投資。
然而數位轉型的路並不好走，為了跟上科技進化的腳步，需求方 (demand side) 與供應方 (supply side) 的人才需求問題、如何活用公司內外的數據、IT 基礎設施的建構等，存在著非常多的課題。不論是需求方的企業，或是供應方的廠商，都不能被過去的成功模式所制約，必須要勇於進行自我改造。
IDC 對 2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測，特別著眼在供應方，簡單條列整理如下：
- 企業為了追求數位轉型帶來業務上的優越性，與數位轉型先進企業們共同帶動在數位化方面的支出。
- 受到在國外逐漸擴大的，實現「工作的未來 (Future of Work)」這個動向所刺激，日本國內在工作文化、工作空間、工作力的三位一體改革也將會啟動。
- 由於雲端技術使用得宜，協助解決許多複雜課題。推動數位轉型的過程中，CoE (Center of Excellence) 的角色更顯重要
- 為了利用數據來獲得利潤，在 2019 年利害關係人之間的關係變的複雜，也加速了 IoT 與數據生態系統 (Data Ecosystem) 的融合。
- 透過語音和文字來進行交談的對話型 AI 技術，加速了 NLP (Natural Language Processing) 的進步和在企業的普及。並且重新定義了 CX (Customer Experience) 的附加價值。
- 由於 2020 年舉辦的東京奧運面臨資安人才不足的窘境，所採用的對策方案將加速 AI 的自動化。
- 市場上將出現多種連接智慧型手機的 AR/VR 頭戴裝置，由於裝置的輕量化與低價化，使用層面將從一般輕度使用者為主，逐漸擴大到商用市場。
- 為協助企業實現數位轉型目標的各種服務，將從專案方式轉換為持續且反覆的支援型方式。這種「受管理 (Managed)」的支援方式將日益普遍。
- 日本國內的大型企業將正式推動「DevOps (Development & Operations，開發與維運)」，加速開發雲端原生應用 (Cloud Native Application)。
- 在數位轉型的過程中，會加速企業導入更高速與更大容量的基礎設施。