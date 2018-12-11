IDC發表2019年「IT產業10大預測」

日本 IDC 在週二 (11 日) 發表了，2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測。「數位轉型」成為主軸，而 AI 與 IoT 也扮演重要角色。

過去，IDC 在 2017 年 12 月發表的預測當中表示，由雲端、移動性、大數據 / 分析學、社會科技 (social technology) 所構成的第 3 平台，已經步入了「第二章」。如果說第 3 平台的「第一章」是各種技術的嘗試階段，那麼「第二章」就是將這些技術活用在商業行為的改革還有新事業的開創上。換言之，也就著眼創新和數位轉型 (Digital Transformation 或簡稱 DX) 的實踐。

數位轉型是全球的趨勢，日本也當然無法置身事外。企業要強化並擴大數位轉型，就需要在雲端、大數據 / 分析學這些第 3 平台，還有 AI、IoT 這些創新加速器 (innovation accelerator) 上增加投資。

然而數位轉型的路並不好走，為了跟上科技進化的腳步，需求方 (demand side) 與供應方 (supply side) 的人才需求問題、如何活用公司內外的數據、IT 基礎設施的建構等，存在著非常多的課題。不論是需求方的企業，或是供應方的廠商，都不能被過去的成功模式所制約，必須要勇於進行自我改造。

圖片來源：AFP

IDC 對 2019 年日本 IT 市場的主要 10 個預測，特別著眼在供應方，簡單條列整理如下：