AI監視系統 成功幫助日本警方逮捕竊賊

根據 NHK 報導，應用 AI 技術的監視系統，成功協助日本警方，逮捕一名在便利商店偷竊商品的慣犯；這套系統分析了約 3000 小時的監視錄影畫面，替警方節省了大量人力及時間成本。

竊賊遭逮示意圖。 (圖：AFP)

報導指出，日本警方在 12 月 6 日，於橫濱市內的超商逮捕一名現年 80 歲，在店內竊取了帽子的男性。這家超商因顧客順手牽羊，半年來共損失超過 100 萬日圓。店家因此與東京的監視系統新創公司合作，在店內設置了 6 台監視器，利用能夠觀察竊賊特徵的 AI 系統，分析 3000 小時的監視畫面，協助店家抓到這名竊賊。

這套 AI 系統，可自動判斷顧客是否將未結帳商品放入背包，或是未結帳就直接走出店外等舉動。也可分析包括關節動作、步幅等超過 100 個以上的人體特徵，來判斷畫面中的人是否為某特定人物。

立下大功的，是位在東京的新創公司 VAAK 所推出的 AI 產品 VAAKEYE。VAAK 是一家由軟銀出資的 AI 創投公司 Deepcore Tokyo 所設立，也是 Deepcore 初試啼聲的第一個案子。

VAAK 公司社長田中遼表示，「以人工方式隨時盯著監視器畫面，牽扯到人力問題是很難作到的。活用 AI 技術來掌握嫌犯的特徵與行動，可以幫助店家防止遭竊」。

其它如進行實驗中的美國亞馬遜 Amazon Go，或是採用 NEC 技術的台灣與日本 7-ELEVEN 無人商店。這些服務的共通點，都是結合 AI 與深度學習的技術來達成，也是各家新創公司大顯身手的舞台。未來誰會在這個市場勝出，相信也是投資人們關注的焦點。