瓦城11月營收創同期新高 Q4迎聚餐旺季 全年獲利有望戰新高

全台最大東方餐飲連鎖集團瓦城 (2729) 在新開店挹注下，推升 11 月營收創同期新高紀錄，單月營收達 3.18 億元，月減 1.30%，年增 6.19%；累計 1-11 月營收 39.13 億元，年增 4.19%。瓦城看好受惠展店效益、成本控管效益發揮，2018 年度營運表現預估將突破歷年新高。瓦城表示，今年自第二季起持續加速展店布局，平均每月就有 1 至 2 家新開店，成功帶動集團總體來客數攀升；加上既有店受惠飲料、甜點點用率提升，同步挹注同店營收成長。此外集團於今年下半年，逐步拓展外送業務，看好未來潛力，且隨著全台百貨週年慶熱烈進行，與即將邁入年底聚餐旺季，全年營收、獲利皆可望續寫新高。



瓦城指出，兩岸布局隨著步入年底衝刺加速，2018 已完成展店 19 家店，其中 4 家配合商場延至 1 月開幕。11 月中，除了「時時香 Rice Bar」首度北上，於新竹開展全台第二家門店及展現強旺人氣、深受顧客喜愛，首月業績直逼台中首店營收表現；另有「非常泰」以「全新型態泰式餐酒館全球首店」於上海開幕，為集團吸引更多新客。



瓦城提到，2018 年度總店數成長達 17%，延續此展店氣勢與集團 3368 策略目標下，2019 年將再增加 25-30 家門店；加上第七個自主研發的新品牌，也將配合商場，於農曆年前正式營運，為集團拓展新客群。