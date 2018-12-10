受惠網龍新手遊貢獻 智冠11月營收續站穩5億元大關

遊戲大廠智冠科技 (5478-TW) 今 (10) 日公告 11 月合併營收 5.19 億元，雖月減 10.18%，但受惠子公司中華網龍 (3083-TW) 手遊《吞食天地 M》貢獻挹注，單月營收仍站穩 5 億元大關，由於今年起適用 IFRS 國際財務報導準則第 15 號公報，旗下數位點數 MyCard 業務的營收認列由總額改採淨額，使營收年減 58.52%；前 11 個月累計營收 49.13 億元，年減 65.78%。

智冠表示，網龍旗下 MMORPG 手遊《吞食天地 M》營運穩健，且 12 月將依序開放將軍系統、荊南地圖等內容，可望持續貢獻營運。除該款手遊外，網龍自製研發的日系二次元卡牌手遊《銀之鑰》，也將於 12 月 19 日啟動台港澳不刪檔封測。代理營運方面，遊戲新幹線為迎接聖誕節與元旦假期，集結旗下手遊、線上遊戲祭出眾多慶祝活動。

金融科技事業群部分，為整合資源及擴大營運規模，繼 9 月智冠旗下電子支付公司簡單行動支付合併後，第三方支付公司藍新科技與智通數位，也將於 12 月 24 日進行合併，由藍新科技作為存續公司，未來藍新科技將以《藍新金流 NewebPay》品牌服務銜接，致力打造整合「金流服務」、「物流服務」、「技術串接服務」、「多元應用工具」一站式平台服務。

藍新科技旗下第三方金流平台已於 11 月導入最新動態貨幣轉換功能（Dynamic currency conversion DCC），國外人士在台灣網路合作商店進行刷卡消費時，商店將主動提供貨幣轉換的服務，消費者可選擇以該卡所屬貨幣或以台幣刷卡結帳，即時了解最終付款金額，並能有效加速結帳流程。