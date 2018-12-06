瓦城明年展店數上看30家 營收有望再締新猷

瓦城 (2729) 第三季因展店效益和成本控管得宜，推升單季獲利創下歷史新高，瓦城於今日法說會中表示，2018 年兩岸市場新增 19 家店，店數成長達 17%，2019 年目標再展 25-30 家店，目標以雙位數增幅持續推進，推助 2019 年營收續航可期。瓦城今年兩岸累計店數已達 118 家，其中台灣占 109 家，中國 9 家，總計六個品牌，而子公司全球美味旗下目前則有一個品牌 Eggs''n Things，全集團各品牌店數合計 119 家。而在集團展店效應下，也推升瓦城單季 EPS 及前三季 EPS 雙創歷史新高紀錄。



瓦城指出，隨今年進入最後衝刺階段，集團兩岸拓點持續加速，2018 已完成展店 19 家店，其中 4 家配合商場延至 1 月開幕，新品牌亦配合商場於農曆年前對外營運。延續此展店氣勢，2019 年於集團「3368」策略下，目標再展 25~30 家，可望挹注 2019 年營收再創新猷。