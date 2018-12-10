前10月實質總薪資逾49K 創歷年同期新高

主計總處今 (10) 日公布前 10 月實質經常性薪資 (扣除物價因素後) 為 38148 元，年增 1.00%，加計非經常性薪資後的實質總薪資為 49083 元，年增 2.44%，創歷年同期新高。

就行業別觀察，總薪資以不動產業、批發零售業以及製造業，分別成長 6.99%、5.72% 和 4.72% 較多。

主計總處說明，未扣除物價前的前 10 月全體受僱員工經常性薪資平均為 40906 元，年增 2.61%，增幅創近 18 年同期新高，加計廠商調薪和發放獎金、員工酬勞後，使前 10 月總薪資年增 4.08% 來到 52632 元。

就單月來看，10 月經常性薪資平均為 41228 元，年增 2.56%，是連續第 11 個月成長超過 2%，並創近 19 年以來同期最高增幅，加計獎金和加班費後，10 月總薪資平均為 45632 元，年增 2.50%。

主計總處說明，實質總薪資創歷年同期新高，且增幅較經常性薪資增幅大，可看出廠商越來越偏向「論功行賞」，給予獎金的狀況多於調高月薪。

前 10 月受僱員工人數平均為 765 萬 5000 人，較去年同期增加 10 萬 8000 人或 1.43%，其中工業部門增加 1.25%，服務業部門增 1.57%。

就行業別觀察，製造業年增 3 萬 8000 人，其中電子零組件製造業增加 1 萬 2000 人，機械設備製造業增加 5000 人；另批發業、醫療保健服務業均增 1 萬 2000 人，住宿及餐飲業增 1 萬人。