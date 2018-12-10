江丙坤病情惡化 今晚間辭世享壽86歲

海基會前董事長江丙坤周六 (8 日) 晚間因主動脈剝離而昏迷送醫，今 (10) 日傳出病情急轉直下，因年事已高等多重因素，併發多重器官衰竭，於晚間 7 時辭世，享壽 86 歲。

江丙坤周六與友人在晶華酒店聚餐時，因主動脈剝離而陷入昏迷，被緊急送至馬偕醫院，入院後靠葉克膜維持生命跡象，但因心臟受損範圍過大，下午傳出病情急轉直下，因年事已高等多重因素，併發多重器官衰竭，於晚間 7 時辭世，享壽 86 歲。

江丙坤出生於 1932 年，是南投縣草屯鎮溪州里人，曾任包括外貿協會祕書長、國貿局長、經濟部長、政務委員、經建會主委、立委、立法院副院長、海基會董事長等公務要職，也曾於 1998、1999 年，兩度代表出席亞太經濟合作會議 (APEC) 非正式領袖會議。

2008 年時，台灣歷經二次政黨輪替，當時已 76 歲的江丙坤接任海基會董事長，在其 4 年任內，共參與 8 次兩岸兩會高層會談，共簽署 18 項協議，可謂兩岸關係協會交流最密切的時期，包括兩岸周末包機、陸客來台旅遊等，都是在其擔任海基會董事長任內所完成的，對兩岸交流有很大的貢獻。

不過，之後中國委員會推動兩岸官方接觸，盼建立比海基會更直接的溝通模式，江丙坤因此於 2012 年 9 月以完成階段性任務為由，請辭海基會董事長。