江丙坤主動脈剝離送醫 男性發病機率高於女性

▲江丙坤因主動脈剝離緊急送往馬偕醫院。（圖／NOWnews 資料照） ▲江丙坤因主動脈剝離緊急送往馬偕醫院。（圖／NOWnews 資料照）

前海基會董事長江丙坤，昨晚突然身體不適倒下，傳為主動脈剝離。振興醫院心臟血管外科醫師李永在今（9）日受訪時表示，主動脈剝離有高達三分之一的死亡率，且男性血壓容易控制不良，發生的機率比女性高出兩倍。至於江丙坤病況部份，已於今凌晨 1 點左右緊急安排第二次手術，直至早上 10 點才結束。據傳，國民黨主席吳敦義、海基會前副董事長高孔廉、海基會前副秘書長高文誠都已前往關心，並透露目前江已轉加護病房，狀況比昨夜穩定。



李永在說，若有高血壓病史，發生胸痛的原因不外乎是「心肌梗塞」及「主動脈剝離」，動脈壁有三層，發生主動脈剝離時，血液會穿過內層到達中層，中間的主動脈會破損，依據剝離部位造成不同狀況，剝離至心臟會導致心包填塞和心肌梗塞，腦部則可能出現中風，少部分人會影響到胸腔，一旦發生，就算安裝葉克膜，仍有高達三分之一的機率會死亡，若剝離至腳部血管，葉克膜則無效。



李永在指出，一般人發生主動脈剝離機率其實不低，好發年齡為四、五十歲之間，且男性因血壓不易控制，發生機率比女性多一倍，加上近期氣溫驟降，血壓可能飆高，主動脈剝離機率較高。他提醒，若有高血壓病史，務必天天量血壓，主動跟醫師討論是否增加降血壓藥物，同時也要添加衣物保暖。



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