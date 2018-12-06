〈名模條款明年上路〉遭批獨厚富人 財部澄清：薪資扣除額20萬元廣大受薪族可受惠

行政院今 (6) 日拍板通過所得稅法第 14 條修正案 (俗稱名模條款)，將治裝費、進修訓練費與職業工具三項費用納入薪資核實扣除項目，預計有 7 萬名年薪超過 220 萬者適用，遭外界批評此條款有獨厚富人之虞，財政部解釋，薪資所得扣除額 (定額扣除) 已提高至 20 萬元，對多數受薪階級來說已經錯綽綽有餘，強調絕非獨厚富人。

財政部官員解釋，薪資所得扣除額 20 萬元，不必另外列舉扣除項目，假設某位上班族年薪 100 萬，以扣除額 20 萬元計算，扣除率就高達 20%，但薪資核實扣除額每項扣除限額為薪資的 3%，三項合計也才 9%，換言之，薪資所得扣除額稅率比核實扣除額更高，受惠的受薪級更多，因此絕非外界所言，財政部獨厚高薪一族。

官員還說，核實扣除額估計約 7 萬人受惠只是概估數據，實際上受惠人數可能低於 7 萬人，而 20 萬扣除額卻能讓廣大受薪階級受益。

根據財政部估算，名模條款稅損估達 20-42 億元，以稅損 20 億、7 萬名高薪族受惠估算，預估每位可省稅約 2.86 萬；若以稅損 42 億元計算，每名高薪族可省稅額更高達 6 萬元。

至於哪些扣除額項目可列入薪資核實扣除額？官員解釋，特定費用訂定，主要秉持四大原則，包括：與提供勞務直接相關且有其必要、實質負擔、重大性與共通性。

舉例來說，以職業專用服裝為例，假設工作內容具高度危險，需購買加強防護的服裝、或是演藝人員表演所需等服裝購置；在進修訓練費用部分，像是法務人員因應工作所需，需參加大專院校或立案補習班開設法律課程，其所支付的註冊費用、學分班或補習費等。

另外，職業工具支出部分，包括裝潢工人購買工具電鑽支出，或是教師因應教學需求購買所需的圖書或教具等。

財政部強調，關於所得稅法第 14 條、第 126 條修正草案，在薪資所得計算方式中，除了既有的定額減除 (也就是現行所得特別扣除額 20 萬減除方式) 外，明年元旦起將新增特定費用減除，不分行業類別，兩者只能擇一使用。