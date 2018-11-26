〈財委會質詢〉拉高國營行庫薪資水準 台銀、土銀明年將調薪3-5%

國營行庫明 (2019) 年開始薪資結構調整計畫，財政部長蘇建榮今 (26) 日表示，台銀、土銀與輸銀三家國營行庫，未來調薪計畫只要董事會通過，呈報財政部就能調薪。

不過，蘇建榮也說，已經民營化行庫的調薪計畫，仍須依照各行庫的經營績效而定。

蘇建榮今天出席財委會「輸出入銀行、台灣金控、土地銀行及財政部印刷廠 108 年度營業預算報告」，國民黨立委曾銘宗質詢時問財政部長與三家國營行庫董事長，明年是否有調薪計畫？

蘇建榮答詢時說，三家國營銀行明年起有薪資結構調整計畫，行政院已經授權，國營行庫未來薪資調整不必與公教一起連動，第一步是三家行庫薪資一致化，未來三國營行庫調薪計畫只要董事會通過，報呈財政部就能調薪。

目前三家國營行庫的薪資結構，輸銀的薪資高於台銀、土銀，換言之，等三家行庫薪資一致化後，台銀與土銀必須調薪 3% 到 5%，薪資水平才能追上輸銀。

台銀董事長呂桔誠答詢說，台銀明年將調薪，至於是否調高 3% 到 5%，將薪資拉到跟輸銀一樣高，呂桔誠則表示「有可能」；土銀董事長凌忠嫄也說，土銀明年薪資將調到跟輸銀一樣，換言之調薪幅度約「3% 到 5% 不等」。

為了吸引優秀人才加入國營行庫，財政部去年允諾，要讓台銀、土銀與輸銀等三家國營行庫薪資水準與調整將與公務人員脫鉤，至於已經民營化的公股行庫，調薪辦法與民營行庫相同，是按照年度績效與盈餘決定，只要董事會通過後即可。