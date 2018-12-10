整併泰國廠發酵 威宏-KY 11月營收創同期新高 Q4接單暢旺

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442) 在泰國代工廠的併購效益發酵下，推升 11 月營收創下同期歷史新高紀錄，營收達 5.76 億元，較上月成長 25.16%，亦較去年同期成長 26.57%；累計 1-11 月合併營收 54.88 億元，年增率達 22.88%。威宏 - KY 表示，購併知名精品時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司的效益持續發酵，已帶動今年 1-11 月逐月合併營收年增率都保持在雙位數成長表現，威宏長期身為 TUMI、Armani、Longchamp 等全球精品品牌的合作夥伴，近年來 TUMI 亦逐步擴大採購範圍，從原先的女用精品時尚包袋產品，再新增精品級旅行箱及男用商務包等，伴隨第四季 TUMI 新款全球上市，更進一步推升公司營運表現。



威宏 - KY 進一步表示，考量中國生產成本高漲，自去年起即已積極佈局東南亞，除購併泰國 TWT 公司外，並同步在柬埔寨設廠，目前非中國的生產比重已拉高至約三成。而第一季因面臨中國缺工現象造成單季每股虧損 2.28 元，已自第二季起連續兩個季度轉盈，EPS 分別為 1.35 元與 1.1 元，並帶動今年前三季轉虧為盈，第四季受惠 TUMI 新品上市帶動泰國廠接單暢旺，預期全年實現獲利可期。



除泰國廠業績大幅成長外，威宏 - KY 指出，原本的運動裝備及女用精品包袋事業體，今年以來亦保持穩健成長，身為 NIKE 最大的運動護具供應商，全球前十大運動品牌超過一半為公司客戶，產品範圍更涵蓋足球、棒球與籃球等全球主要職業運動項目；而在精品包袋部份，也是全球出貨量最大供應商之一。



威宏 - KY 表示，目前女用精品包袋已有部份比重逐步轉移到柬埔寨廠，柬埔寨廠亦持續進行擴產動作，短期規劃產能將提高 5 成，此外，運動護具亦考慮於明年起部份轉移至東南亞生產。展望 2019 年，威宏 - KY 持樂觀審慎態度，美中貿易戰的影響可望隨在東南亞的生產佈局擴大持續降低，包括 TUMI、運動裝備及女用精品包袋於明年均有持續成長動能，此外，亦已投入醫療護具產品的開發，明年可望進入收成期。