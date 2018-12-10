手遊與電商事業齊衝 橘子11月營收月增2成 再登10億元大關

橘子集團 (6180-TW) 今 (10) 日公告 11 月合併營收 10.56 億元，受惠旗下手遊推出新職業，再掀遊戲熱度，加上電商事業迎來雙 11 旺季，帶動營收月增 21.74%，年增 95.46%，再度站回 10 億元大關，也是近 3 個月高點；前 11 個月累計營收 133.45 億元，年增 95.82%。

橘子指出，11 月受惠人氣手遊《天堂 M》推出新職業「槍手」帶動下，再掀遊戲熱度，加上負責跨境電商營運的樂利數位，也迎來雙 11 旺季，帶動集團整體營收較上與與去年同期成長。此外，橘子持續整合資源，積極推動全新整合性平台「beanfun!」的布建，預計於明年的台北國際電玩展中正式發表。

橘子表示，《天堂 M》本月邁入上市一周年，會陸續展開周年慶回饋活動，可望藉此提升會員黏著度。樂點 (GASH) 年底配合時節推出聖誕聯促活動，祭出眾多遊戲虛寶。而新商模 IIO（Initial Item Offerings 首次虛擬道具公開發行），則進入系統介接的最後階段，預計明年第 1 季亮相。

此外，電商事業體的雙 12 購物節也將開跑，樂利提前推出「雙 12 預熱搶先拼」及「雙 12 年終拼拼樂」，主打眾多商品下殺 3 折起的限時限量活動，可望持續貢獻營收表現。