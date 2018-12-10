歐股盤前─孟晚舟被捕 美中談判添變數 歐洲Stoxx 50期指跌0.21%

華為首席財務官孟晚舟被捕，美中貿易談判再添變數，市場憂情緒升溫；今 (10) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.2%。

台北時間週一下午 3 點 16 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.21%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.19 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.13 %。

週一亞股走跌，截至發稿，上證綜指下跌 0.82%，深證成指下跌 1.41%；南韓 Kospi 指數下跌 1.06%，日經 225 指數下跌 2.12%；台股收跌 113.34 點，至 9647.54 點。

中國外交部副部長樂玉成，近期接連召見加拿大駐北京大使麥家廉，以及美國駐華大使布蘭斯塔德，針對華為首席財務官孟晚舟被拘押一事，提出交涉並表達強烈抗議。

中國外交部呼籲，加國應立刻釋放孟晚舟，確實保障當事人的合法、正當權益，否則必將造成嚴重後果，「加方要為此承擔全部責任」。

孟晚舟遭拘押，恐使美中貿易爭端進一步升溫，上週五，美股再度重挫。

12 月 7 日，標普 500 指數跌逾 2%，週線跌幅達 4.6%，50 日移動平均線跌破 200 日均線，出現「死亡交叉」；道瓊工業指數週線跌 4.5%，那斯達克指數週線跌 4.9%。

歐洲政壇消息方面，英國脫歐協議將於週二進行國會表決，由於持反對意見的百餘名議員，似未改變立場，外界研判，表決結果極可能以失敗收場。

此外，因無法忍受燃料稅飆漲，法國民眾發起「黃背心」示威，即使該國政府宣布撤銷燃料稅調漲計畫，仍無法平息示威民眾的怒火。

法國總統馬克宏預計週一晚間發表演說，但截至目前為止，並未透露具體演說內容，市場將密切關注，馬克宏如何應對這場危機，避免情勢惡化。