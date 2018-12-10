日本下修Q3 GDP 創17季以來最大減幅 日經指數大幅下跌

日本內閣府在週一 (10 日) 發表了 2018 年 Q3 的 GDP (7~9 月) 修正數據，年減 2.5%。創下 2014 年 Q2 之後，17 季以來的最大減幅。由於長期以來呈現成長態勢的企業設備投資額減少，帶來了影響。

扣除了物價變動後的實質 GDP 成長率，較上季減少 0.6%，年減率也達到 2.5%。與先前公佈的即時數據 (季減 0.3%、年減 1.2%) 相較，都往下修。

在設備投資方面的上季比，修正數據為季減 2.8%，和先前公部的即時數據季減 0.2% 相較大幅下修。下降幅度也創下自 2009 年 Q3 以來，事隔 9 年的最大降幅。而這樣的變化，也反應在日本財務省 2018 年 Q3 的法人企業統計數據上。批發零售業、資訊通信機械製造業、運輸，及郵務等的設備投資額都過少。

從其他公佈的 GDP 調查數據來看，個人消費的修正數據下修到季減 0.2% (即時數據為季減 0.1%)。消費者在行動電話等消費上的金額減少。公共投資的修正數據也下修到季減 2.0% (即時數據為季減 1.9%)。

而在住宅投資上，修正數據為季增 0.7%，原先公部的即時數據為季增 0.6%，稍有提升。

從影響實質 GDP 增減的內需與出口數據來看，日本國內內需的修正數據為季減 0.5% (即時數據為季減 0.2%)。而在出口扣除進口的外需修正數據為季減 0.1%，與日前公佈的即時數據為相同水準。

在民間庫存投資方面，修正數據為 0%。與日前公佈的即時數據季減 0.1% 相較，稍微提升。

GDP 為 3 季來第 2 度出現負成長，日本內閣府表示「設備投資的減緩，主要是由於上季的投資額過於突出所出現的反彈。日本接二連三的自然災害，也影響了民間消費和出口市場。對於景氣呈現緩慢回復的看法依舊不變」。

日經指數在週一 (10 日) 上半場，下跌 2.25% (-487.45 點) 指數為 21,191.23 點。