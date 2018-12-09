川普內閣再現重大調整：白宮幕僚長月底將下台

儘管宣稱在中期選舉中「大勝」，但是川普卻不得不面對內閣成員的一次次重大調整。

路透社美東時間 12 月 8 日周六援引一位白宮官員的話說，美國總統川普和副總統的一位助手 Nick Ayers 進行了會談，會談中川普要求這位助手考慮取代現任白宮幕僚長凱利。

這名官員稱，總統和 Nick Ayers 還在就任職的具體條件進行對話。川普希望 Ayers 能夠在未來兩年做白宮的幕僚長，但是 Ayers 則因為家庭原因，無法保證在這個職位上工作這麼長時間。

這名官員稱：

總統先生和 Nick 正在就其接手幕僚長職位的具體條件進行談判。

彭博社援引相關消息人士的話稱，川普和 Ayers 關於幕僚長職位的對話已經進行了數個月。川普最近甚至意外地邀請了 Ayers 到空軍一號上談話，甚至是在 Ayers 頂頭上司副總統彭斯都不在場的情況下。

周六，川普明確稱，現任幕僚長凱利即將卸任：

凱利就要離開了，退休…… 我也不知道算不算是退休。但是凱利會在今年年底前離職，我十分感謝他在白宮的服務。

凱利目前所擔任的白宮幕僚長一職是美國總統辦事機構的最高級別官員，同時亦是美國總統的高級助理，領導白宮辦公廳的日常運作。市場分析指出，如果凱利離任而川普沒有找到合適的人選取代之的話，將面臨更大的壓力——更何況現在川普面對的是民主黨占多數的眾議院和即將到來的 2020 年大選。

美國政治新聞網站 Politico 稱，凱利的問題是，最不具有政治色彩的人難以在華盛頓擔任政治職務。「川普在未來兩年需要的是一個真正的馬基雅維利者。」

Ayers 現年 36 歲，共和黨人，有三個孩子，媒體也稱他曾考慮在結束為副總統彭斯服務後將回到佐治亞州。

曾在蒂姆 · 帕倫蒂（Tim Pawlenty）2012 年參選總統期間，與 Ayers 一起工作的 Alex Conant 周五稱讚艾爾斯是一個注重結果的人。當時艾爾斯為帕倫蒂管理其競選團隊。

「如果總統雇用他，我預計這是因為 Ayers 是個管理嚴格的人，可將團隊管理成達到老闆想要結果的人，」Conant 說。他目前是 Firehouse Strategies 公司的合夥人。

「他將能夠避免現任和前任幕僚長所犯的一些錯誤。鑒於他過去 15 年來的經驗，他也了解很多政治家，更不用說，他在捐款人群中非常受歡迎。儘管他年輕，但他令很多機構受益。」Conant 說。