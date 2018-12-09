擴展音樂業務 蘋果收購獨立藝人經紀公司Platoon

蘋果公司 (AAPL-US) 收購了一家小型科技新創公司，以協助發現和發展新興音樂藝術家，同時建立該公司的音樂業務。

蘋果向《CNBC》證實已收購了 Platoon，這是一家協助獨立藝人募資、分銷和行銷其內容的公司。這一消息首先由《Music Business Worldwide》報導。相關交易條款尚未披露。Platoon 有十幾名員工。

這筆交易可以協助蘋果找到並開發 Apple Music 的專屬藝人，協助它與競爭對手 Spotify 脫穎而出。該公司目前希望靠 Apple Music 等訂閱服務的增長來抵消 iPhone 銷售的疲軟。

自由藝人往往會認為購買錄音室使用時間以及使用音樂編輯軟體所費不貲。許多人沒有夠廣的社群媒體曝光度和數據訪問權限，無法有效地將他們的音樂傳播到大眾面前。Platoon 會針對它認為較具發展潛力的藝人提供服務，為他們提供資金，並協助他們被大眾和更大的品牌發現。實際上，它就像一個獨立的音樂品牌。

與 Platoon 合作的一些藝人包括 Billie Eilish、Stefflon Don、Mr. Eazi 和 YEBBA。

該公司由前 Skype 主管 Saul Klein 創立，他也同時和 Denzyl Feigelson 共同創立了 LoveFilm。Feigelson 是一位前音樂經紀人，他創立了直接面向消費者的唱片銷售公司 Artists Without A Label，專注於銷售獨立藝人的音樂。他過去曾與蘋果合作過音樂項目，包括 iTunes Festival。

蘋果公司迄今為止最大的收購案是在音樂領域。它於 2014 年 5 月以 30 億美元的價格收購了 Beats Electronics。