史上最大進口降幅、核心PCE四年新低 美4月經濟數據說了什麼？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 07:00

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美國總統川普 (Donald Trump) 在「解放日」4 月 2 日宣布了震驚全球的全面性關稅計畫，也對 4 月的美國經濟造成影響。時隔近兩個月，美國 4 月的關鍵經濟數據陸續公布，一起看看指標說了什麼。

關稅重拳下美進口額上演史詩級跳水

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根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (30 日) 公布的數據，4 月美國商品進口額從 3 月的 3,444.70 億美元驟降至 2,760.97 億美元，月減 19.8%，創下 1992 年有紀錄以來的單月最大降幅。

受高關稅與企業進口調整影響，美國 4 月商品貿易逆差大幅收窄至 876 億美元，遠低於市場預期的 1,430 億美元的逆差，也大幅小於前一個月的 1,632 億美元逆差，與此同時，4 月出口額則相對穩定，從 3 月的 1,822.17 億美元微幅成長 3.4% 至 1,884.73 億美元。

通膨意外退燒背後的隱憂

在通膨方面，聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標，4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率為 2.5%，符合市場預期，並創下自 2020 年底以來的最小增幅。

核心 PCE 物價指數月增率也維持在 0.1%。此外，聯準會密切關注、剔除住房和能源的核心服務成本「超級核心通膨指標」年增率降至 4 年來新低，報 2.98%；月增率也出現 2020 年 4 月以來首次下滑，報 0.02%。其中金融服務和保險成本的大幅下降是主要推動因素。

然而，通膨情勢仍有隱憂。素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 警告，雖然本次通膨報告堪稱「A+」，但隨著關稅政策影響逐漸顯現，預計今年 5 月，特別是 6 月的美國商品價格漲幅將會加快。

經濟學家正密切關注企業將更高進口關稅轉嫁給消費者的程度。不包括食品和能源的商品通膨指標已攀升 0.3%，這被視為未來價格壓力的早期預警訊號。

美國人荷包變鼓但花錢更謹慎

個人消費支出方面，美國 4 月個人消費支出僅微幅成長 0.2%，明顯低於 3 月的 0.7% 增幅，顯示在關稅壓力下，美國民眾在消費上變得更為謹慎。

與支出疲軟形成對比的是，美國的個人收入依然堅挺。美國 4 月個人收入較上月成長 0.8%，是 2024 年 1 月以來的最大增幅，超出市場預估的 0.3%，其中政府和私營部門員工的薪酬都在加速成長。由於收入表現優於支出，美國的儲蓄率也強勁反彈至 4.9%，為 2024 年 4 月以來的最高水準。

這顯示儘管消費者支出有所放緩，但美國民眾的財務基礎仍相對穩固，儲蓄能力的提升為未來消費提供了潛在的韌性。

Fed 短期按兵不動

信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 美國經濟研究主管 Olu Sonola 在一份報告中指出：「Fed 會樂見這次的通膨數據，但他們很可能視此為暴風雨前的寧靜。」

多數分析預估，聯準會的決策官員很可能持續維持觀望，維持利率不變，除非消費支出大幅下滑或失業率快速攀升，直到對關稅的全面影響，不論是物價、勞動力市場與消費支出的影響有更清晰的認識。

儘管如此，市場仍預期 Fed 最快有機會從 9 月開始逐步降息。

美元退位？分析師：全球資金正在大搬家

在資金流向方面，美國銀行首席銀行策略師 Michael Hartnett 在最新研究報告中指出，2025 年 5 月底，全球股票基金在過去一周出現年內最大單週淨流出資金，金額高達 95 億美元，而新興市場股票基金則出現 20 億美元的年內最大淨流入。

本周黃金基金獲得 18 億美元的流入，整體年化流入已達創紀錄的 750 億美元，持續超越其他大類資產。

美元走弱帶動資產輪動效應。受美元疲軟影響，多種資產出現資金流入，包括加密貨幣、黃金、新興市場債券和股票。房地產投資信託基金 (REITs) 更是出現 3 億美元淨流入，創下去年 10 月以來新高。

美國銀行認為，美元正進入熊市，主要原因是關稅政策無法推動美元指數突破 100，而美元疲軟將有助於重振美國製造業（目前僅佔就業崗位的 8%）。