負面因素被薪資、油價抵銷 高盛：消費力有助短期經濟

華爾街股市近期大幅波動，上週削減道瓊工業指數 DJIA 超過 1000 點，推動股市進入修正區域並引發了投資人對 2019 年的擔憂。儘管股市下跌和利率上升將繼續打壓市場情緒，但高盛 (GS-US) 在給客戶的研究報告中表示，這些負面因素可能會被更高的薪資和油價回落有所抵消。

該銀行的分析師寫道，「消費者支出的 3 個關鍵，為近期前景給予了積極的訊息。首先，由於工資增長加速，實際可支配收入可能繼續保持強勁增長，最近油價的下跌可能是 2019 年支出的重大助力」。週五公布的 11 月就業數據顯示，就業數據增長低於預期但工資增長速度為近 10 年來最快速。

高盛分析師寫道，「即使在最近的拋售之後，相對於高水平的家庭財富，儲蓄率看起來也很高」。隨著消費者支出，為美國經濟的三分之二，仍然保持強勁，「消費者情緒可能會維持，反映出強勁的基本經濟面以及對勞動力市場和收入增長的樂觀情緒」。

該銀行承認，近期股市的幅虧損將轉化為「對支出的一些近期限制」以及消費者貸款。而利率上升也將抑制前景，使增長應從第 1 季度的 2.8% 逐步減速至 2019 年的平均 2.4% 至 2.5%。

高盛的 David Kostin 給予投資人 2019 年的建議是，持有高質量、低風險資產，如公用事業等。

摩根士丹利 (MS-US) 上週預測，市場將在 2019 年保持「區間限制」，理由是「收益下滑的風險增加。我們預計營收增長將減速 (由於 GDP 減速)，而未來毛利率也會受到壓力」。

對於下滑的油價，高盛表示，「最近油價下跌、高儲蓄率、和強勁的消費者信心，在很大程度上抵消了近期股價下跌、貸款標準收緊、以及利率上升的拖累」。

對於近期的經濟表現，高盛認為，「最重要的是，即使在最近股市下跌之後，我們仍然預計未來幾個季度消費增長強勁但減速」。