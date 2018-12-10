〈鉅亨主筆室〉多頭難道只能困守蘋果園？

壹、前言

(圖一：歐元兌換美元匯率曲線圖，鉅亨網首頁)

當歐洲央行 ECB 停止歐元 QE 的時候？ECB 的貨幣政策與全球各國，股匯市有何關鍵關係？當權衡貨幣學派以 QE、及負數存款準備率，戰勝 2008 年歐盟區各國的金融風暴、主權債務危機之後；IMF 架構下主要的 SDR 貨幣國家已經決定開始，擬將資金成本恢復正常；進入資金可放鬆、也可以收縮的循環。長期太多的資金流通在市場中，將會造成實體經濟資產價格再次泡沫化；也會造成充分就業後的長期物價上揚、通貨膨脹。在總體經濟學中，通常只有這樣「線性方式」的邏輯推理；細心與具備強大實際經驗學者，將會發現其實在推理層次多元化之後，若不將推理結果區分為短、中、長期；三度空間與多時間層次，這些推理是會有矛盾衝突的。也因此美國學界是將經濟學博士學位，歸類為法學或是哲學，並非商學類別。歷經統計學的工具、經濟理論、財金理論模型期刊訓練；與及資本市場的實際洗禮；投資銀行有價證券投資的廝殺，才會體會經濟學、與財務理論巨大差異。財金評論專家與、每一種被付託的操作者，他們的動態與應變方式天壤之別。不經一番驚滔駭浪、不會了解投資組合的更能；不親自操盤與市場激情過招，不會知道價差利潤真的可貴。「買低賣高」聽起來很容易，但是實際做起來是需要功夫、天上不會有掉下來的禮物。

貳、2018 年 12 月 Fed 會再度升息？ECB 會退出 QE？

在 2018 年 12 月 2 日，阿根廷 G20 會議之後，會影響股市的重要系統性事件為：一、中國大陸經濟的供給與需求、實體的市場變遷？二、歐盟的經濟與就業、移民問題、財政振興政策成效。三、歐盟經濟是否終究會像美國一樣，開始的步入坦途；繼而亮麗與彰顯？四、在 SDR 幾大貨幣中，前三大貨幣的貨幣政策，對其主要貿易往來對手國，多具備「外部效果」(External Effects)。五、經濟學提到「外部」(External) 這個名詞，一般多是指向負面、或是反其道而行的反面意思。六、就像 Fed 前主席伯南克先生，在美元 QE 期間來到台灣時，到台北市西華飯店時遇上當時央行主席彭淮南；那種尷尬地見面表情就是，兩人是好友、但是苗頭是不對盤的；美元 QE 負面效果。七、對於當時的台灣經濟而言，QE 外部效果當然使股市歡欣雷動；，但對於進出口貿易的經常帳卻相當不利，經濟學不是「是非題」、它是選擇題；因此當變動當下，就是情勢改變；所有重大情勢改變當下、對於既得利益者當然就是不適應。八. 另外還有一個最勁爆的，應該是所有投資者目前最悲觀的反叛，就是英國突然哪根筋不對勁不脫歐了，或是川普突然心血來潮，把鷹派的貿易談判成員全部晾在一邊，與中國簽署雙邊自由貿易協定 FTA，這些事件砍起來多宛如天荒夜壇，但是

如果歐元匯價是遵從購買力平價理論，則目前歐元匯價走勢令人擔憂；因為其中期匯率仍然處於貶值狀態中。這意味歐盟經濟復甦的速度，是漸進且非常緩慢的。在三大強權經濟體中，目前新興市場的風險全以美國、美元指數馬首是瞻。中國 GDP 正處於著陸狀態，歐盟自己則是脫歐事件此起彼落，希臘、賽浦路斯、義大利狀況不少；還有義大利的財政預算等。經濟悲觀論者、與股市多頭多很擔心，萬一中國人民銀行，在 2018 年底預定 2019 年若再度寬鬆，而且 2019 年第一季英國首相梅伊又來亂：那歐元與人民幣必然中槍倒地；美元指數再拉高到 103.33 點以上？那全球新興市場，肯定又會是豬羊變色、全盤皆墨。其實政治面的利多，通常還是抵擋不住總體經與企業現金流量衰退利空：同樣政治利空也無法拖垮企業與景氣利多。由台灣國發會對未來六季，以滾動方式的預測顯示；2019 年第一季是處於景氣暫時回溫的一季，而 2019 年第二季則是繼續下滑。這會觸及美元指數在 2019 年第一季，是否又由弱勢轉為強勢。美元一旦又是轉呈強勢，新興市場貨幣匯率、股市恐怕又會遭殃。

(圖三：台股加權股價指數，鉅亨網)

叁、天涯何處無多頭？何必單戀一顆蘋果？

全球股市的下跌與不振問題，多不會只有中美貿易戰爭有關；對於股市的多空不必一直仰賴，川普與習近平的叫陣。自 2018 年 1 月 29 日股市大跌之後，經過近三季橫向盤整理，之後就是步步走入空頭。但 1 月 29 日這只是空頭的月線左肩；右肩是出現在 2018 年 10 月 3 日。這個時點所發生的油價事件，剛好與 2016 年 1 月 16 日對稱。前者是油價由最高價位，86.74 美元 / 桶往下急摔，後者 2016 年 1 月中是油價從最低價 27.1 美元 / 桶，向往上急拉。不管漲跌的原因為何，減產、增產或是美國頁岩油已經在市場奔騰，現象就是實體經濟有效需求真的不足。

因此需要注意的是，這次台灣加權股價指數的 10 月至 11 月凹洞，不會因為中美貿易暫時休兵而反轉大漲。若要恢復到原有 11,000 點以上的水位，需要的是原有攻勢的電子股價「均數復歸」，與及類股結構的空與多頭的易位轉變。除了反彈的電子類股之外，有哪一類的股價，可以變成為未來的主流？食品？電機電器？鋼鐵？塑膠？運輸？食品類族群是內需最直接與重要的，民以食為天；鋼鐵類股則需要內需建設的需求；目前的主軸應該是在軌道或是離岸風電。但由於台灣各縣市政府財政困難；而且新任六都首長，現在好像不太聽哪個黨的，自己的子民自己照顧。因此新任首長，多在檢討輕軌建設的必要性？以順向投資策略為主的情況下，過去鋼鐵類股主要表現在離岸風電類股。這次公投雖然以核養綠；但並未停止風力發電。雖然近期經濟部將，躉售電力的銷售價格降下，但是綠能發電已經成為，無法迴避的世界潮流。因此鋼鐵類股的離岸風電投資，可能還是未來產業主流。當然對台灣的鋼鐵業而言，還有一個境外的長期需求；就是東協各國透過，「亞洲基礎建設投資銀行」(AIIB) 貸款的「一帶一路」建設；當然這最主要的還是高鐵與港口建設；一些基礎建設所需要的鋼材，主要還是仰賴亞洲鋼鐵業者；難不成要從美國跨越太平洋運果來不成？而台灣的中鋼企業與台塑企業，在越南共同設立越南河靜省鋼廠。對於東南亞各國的基礎建設，台塑與中鋼的越南鋼廠立足越南、面向東南亞各國需求；在東協的自由貿易區中可以發揮績效。

(圖四：中鋼構股價日 K 線圖，鉅亨網)

其實依照股市投資的不變邏輯，就是每一個階段或是世代，多有利基強勢的股票可以投資；投資者一直咬著貿易保護主義不放，等同自我封閉、食古不化。當盤面上個股多要顯耀內需時，抱著蘋果概念股、等同抱殘守缺、阿達？在貿易避雷高築之下，外來的產品因為關稅提高不想買，那不會買國貨？日立電器、韓國電器價格高，那就去買東元、大同、聲寶等等。人總是要活下去的。沒有 I Phone 就會活不下去？如果沒蘋果去救台灣產業？那就用 Window 去救？用自己的內需產業去救？用「鳳梨」或「西瓜」、本土水果去救也行？？

肆、結論：萬一英國不想脫了？美國要中國簽署投資協定？

(圖五：英國脫歐大將 Dominic Raab，AFP)

人還是樂觀面對未來，日子會比較好過。每天呼天搶地、杞人憂天真是痛苦。范仲淹不必太多人去當，一兩個就可以了；先天下之憂而憂？後天下之樂而樂？2019 年 3 月 31 日英國要脫歐，這是件真實的事情？這事件現在還是狗咬貓階段，這就要看一看梅伊有沒有脫的本錢？美國川普大哥在 2019 年 4 月 1 日，又要發動關稅戰爭？別擔心明年的事，2018 年多還沒跨年？那還就看美國是否要拒絕，中國 1 兆多美元的所謂貿易補貼？事件的本質多是要審度目標，脫離歐盟對英國到底是利多還是利空，最後人民是否會讓政府去做？貿易戰爭對美國真的是利多？汽車業可能會先把川普罷免掉？如果 2019 年萬一英國不脫歐？如果 2019 年美國突然與中國簽署協定？那所有念大悲咒的空頭，不是要去自宮不成？投資股票、儲蓄股票、沒有貸款；那就放輕鬆、每天神經兮兮、殺進殺出；最後財產會變遺產、自己潦倒、吃喝留給下一代小夥子爽。

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何貨幣與地產、絕無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)