【馮冠華專欄】恆指低開屠牛勢難免

12 月 10 日推介 - 中國鐵塔 (0788）

1) 上週五港股市況總結 ：雖然美股週四從低位大幅反彈，但港股上週五未能受惠，恆指高開超過 100 點後整天在升跌拉鋸，最終以 26063 點收市，下跌 93 點並錄三連跌。恒指季度調整在收市後生效，收市競價時段成交急增約 200 億，全日成交有 990 億元，按日上升約 2%。滬深港通總成交則下跌約 14% 至 73 億，流向仍是淨流入，金額上升至 11.7 億。北向則仍是淨流出，但金額為減少至人民幣約 5 億。藍籌 18 升 32 跌 1 持平。

板塊方面，醫藥股繼續疲弱，石油、手機設備及澳門博彩股表現也不好。內銀和內房也疲弱。滙豐（0005）因捲入華為事件，連同其股東平安保險（2318）也受壓。做好的有部份防守股及本地地產股，權重股以騰訊（0700）及中移（0941）較佳；前者或受惠於恆指比重調整，後者則有自家 5G 品牌手機明年出台消息帶動。做空方面，佔大市成交維持在 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 61:39，重貨區方面，熊証仍在 26450-26499，牛証也不變在 26000-26049。

簡評 ：港股上週五的走勢或多或少受恆指季度調整影響，但在華為事件仍未解決下，參考性或許不高。太子女的案情週五亦曝光，控罪指她涉及利用香港公司 Skycom，與伊朗進行非法交易，保釋聆訊會在溫哥華時間周一早上 10 時繼續。事件在中港已引發不少迴響，更有香港高官把握機會說要轉用華為手機，盡顯愛國精神；國內也有跡象民憤在不斷上升。筆者自問沒有足夠學識去估計事態的發展，現在的發球權是落在加拿大手上，開罪中國或美國都是騎虎難下的決定。多年前的賴昌星事件，加拿大已幫不了甚麼。筆者相信如此大的動作，扣留前應已把籌碼押下，扣留後的待遇也盡顯加國是親美多於親中，由此推算，保釋聆訊是不樂觀的。

美股的弱勢必令川普關注，非農數據不及預期（加息降溫）也不能扭轉劣勢，一向把股市表現和自己的政績相提並論的他也不會坐視不管，這或許又是另一變數。在此形勢下，港股今天開市勢必先受壓，但注意到港股 ADR 跌幅相對溫和，故大有機會先低開屠牛（後回升？），25950 以下便達此目的。個股方面，不妨留意一些在上週五股價呈現突破的公司。在筆者的觀察名單中，波司登（3998）、鐵塔（0788）、俄鋁（0486）及佐丹奴（0709）等。

2）美股上週五市況總結 ：美國非農就業數據大幅低於預期，美股三大指數曾因升息風險下降而在早段造好，但升勢只是短暫，蘋果再被大行調低評級，芯片及金融股也有沽壓，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國檢察官最快下周將起訴一些與中國國安部門有關連的駭客，涉嫌偷取美國公司的商業機密，消息令科技股再走弱，美股三大指數再重挫，當中道指全日波幅逾 800 點，收市報跌 559 點或 2.24%。標指及納指則分別下跌 2.33% 及 3.05%。美匯指數微跌至 96.71，十年期債息下跌至 2.858，紐約期油最新報 52.13 美元。港股 ADR 下跌 138 㸃，相當於恆指 25925 點水平。

3）個股訊息 ：

利好：

上交所週五發佈關於滬港通下港股通股票名單調整通知顯示，將中國鐵塔 (0788）、易居企業控股 (2048) 及海底撈 (6862）調入港股通，今天起生效。

中國生物製藥 (1177) 週五以每股 5.25 元至 5.45 元，回購共 3099.1 萬股股份，涉及資金 1.67 億元。此外，該公司副主席兼執行董事鄭翔玲亦以每股平均價 5.3572 元，增持 3000 萬股，涉及資金約 1.61 億元，增持後持股增至 22.41%。

4) 新股訊息 ：

全國第七大瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝 (1820) 公佈上市文件，以每手 1,000 股股份進行買賣，招股價 3.98-4.76 元，公司擬於 12 月 21 日在聯交所進行買賣。

信義能源（3868）今天起開始招股，招股價每股 1.89-2.42 元，每手 2000 股，擬定 12 月 21 日上市。