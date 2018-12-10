新聞

【馮冠華專欄】恆指低開屠牛勢難免

(圖:AFP)
(圖:AFP)

12 月 10 日推介 - 中國鐵塔 (0788）

1) 上週五港股市況總結 ：雖然美股週四從低位大幅反彈，但港股上週五未能受惠，恆指高開超過 100 點後整天在升跌拉鋸，最終以 26063 點收市，下跌 93 點並錄三連跌。恒指季度調整在收市後生效，收市競價時段成交急增約 200 億，全日成交有 990 億元，按日上升約 2%。滬深港通總成交則下跌約 14% 至 73 億，流向仍是淨流入，金額上升至 11.7 億。北向則仍是淨流出，但金額為減少至人民幣約 5 億。藍籌 18 升 32 跌 1 持平。

板塊方面，醫藥股繼續疲弱，石油、手機設備及澳門博彩股表現也不好。內銀和內房也疲弱。滙豐（0005）因捲入華為事件，連同其股東平安保險（2318）也受壓。做好的有部份防守股及本地地產股，權重股以騰訊（0700）及中移（0941）較佳；前者或受惠於恆指比重調整，後者則有自家 5G 品牌手機明年出台消息帶動。做空方面，佔大市成交維持在 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 61:39，重貨區方面，熊証仍在 26450-26499，牛証也不變在 26000-26049。

簡評 ：港股上週五的走勢或多或少受恆指季度調整影響，但在華為事件仍未解決下，參考性或許不高。太子女的案情週五亦曝光，控罪指她涉及利用香港公司 Skycom，與伊朗進行非法交易，保釋聆訊會在溫哥華時間周一早上 10 時繼續。事件在中港已引發不少迴響，更有香港高官把握機會說要轉用華為手機，盡顯愛國精神；國內也有跡象民憤在不斷上升。筆者自問沒有足夠學識去估計事態的發展，現在的發球權是落在加拿大手上，開罪中國或美國都是騎虎難下的決定。多年前的賴昌星事件，加拿大已幫不了甚麼。筆者相信如此大的動作，扣留前應已把籌碼押下，扣留後的待遇也盡顯加國是親美多於親中，由此推算，保釋聆訊是不樂觀的。

美股的弱勢必令川普關注，非農數據不及預期（加息降溫）也不能扭轉劣勢，一向把股市表現和自己的政績相提並論的他也不會坐視不管，這或許又是另一變數。在此形勢下，港股今天開市勢必先受壓，但注意到港股 ADR 跌幅相對溫和，故大有機會先低開屠牛（後回升？），25950 以下便達此目的。個股方面，不妨留意一些在上週五股價呈現突破的公司。在筆者的觀察名單中，波司登（3998）、鐵塔（0788）、俄鋁（0486）及佐丹奴（0709）等。

2）美股上週五市況總結 ：美國非農就業數據大幅低於預期，美股三大指數曾因升息風險下降而在早段造好，但升勢只是短暫，蘋果再被大行調低評級，芯片及金融股也有沽壓，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國檢察官最快下周將起訴一些與中國國安部門有關連的駭客，涉嫌偷取美國公司的商業機密，消息令科技股再走弱，美股三大指數再重挫，當中道指全日波幅逾 800 點，收市報跌 559 點或 2.24%。標指及納指則分別下跌 2.33% 及 3.05%。美匯指數微跌至 96.71，十年期債息下跌至 2.858，紐約期油最新報 52.13 美元。港股 ADR 下跌 138 㸃，相當於恆指 25925 點水平。

3）個股訊息
利好：
上交所週五發佈關於滬港通下港股通股票名單調整通知顯示，將中國鐵塔 (0788）、易居企業控股 (2048) 及海底撈 (6862）調入港股通，今天起生效。

中國生物製藥 (1177) 週五以每股 5.25 元至 5.45 元，回購共 3099.1 萬股股份，涉及資金 1.67 億元。此外，該公司副主席兼執行董事鄭翔玲亦以每股平均價 5.3572 元，增持 3000 萬股，涉及資金約 1.61 億元，增持後持股增至 22.41%。

4) 新股訊息
全國第七大瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝 (1820) 公佈上市文件，以每手 1,000 股股份進行買賣，招股價 3.98-4.76 元，公司擬於 12 月 21 日在聯交所進行買賣。

信義能源（3868）今天起開始招股，招股價每股 1.89-2.42 元，每手 2000 股，擬定 12 月 21 日上市。

鉅亨主將 港股專家 | 馮冠華

香港鉅亨證券策略長，從事港股研究超過18年，曾是多間香港證券商的研究部主管，對香港上市公司有深入認識。策略長每天會為大家分析及推斷當天港股走勢，望為大家帶來財富。

留言載入中...

相關新聞