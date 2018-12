六角11月營收年增逾四成 明年目標揮軍東南亞展店

繼「Chatime 日出茶太」澳洲百店目標達成後,六角 (2732) 持續積極強化「Chatime 日出茶太」已在當地具絕對優勢的市場之佈局,並表示,明年目標為衝刺東南亞展店,預期經濟規模將有助優化獲利表現;此外,今年已加速汰弱部份,成效不如預期的品牌,在包袱持續縮小下,明年整體營運表現可望有明顯成長。六角 11 月合併營收 3.2 億元,月減 3.43%,年增 41.42%;累計前 11 月合併營收 34.8 億元,年增 53.90%。其中以「Chatime 日出茶太」為主體的六角母公司、持股 55% 的澳洲子公司 Infinite Plus Pty. Ltd,以及在中國經營「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌的杭州瑞里,營收占比分別為 27%、23% 與 21%,較去年同期都有雙位數以上的成長表現;持股 74%,以「杏子日式豬排」、「段純貞牛肉麵」等餐食品牌為主的王座國際,則占約 25%。



六角受惠「Chatime 日出茶太」進駐巴黎羅浮宮後國際市場布局加速,進一步推升全球展店腳步,其中澳洲子公司 Infinite Plus Pty. Ltd 於 11 月甫達成當地「Chatime 日出茶太」百店的里程碑;六角表示,公司為大幅提升物流速度與降低成本,澳洲子公司亦將於墨爾本設立澳洲第二座倉儲物流中心。



而在杭州瑞里部份,六角則提到,10 月雖受到大陸十一長假影響,然原物料出貨遞延動能已於 11 月發酵,加上杭州瑞里「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌持續在中國展店,挹注穩定營運活水。