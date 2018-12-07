大M併小M持續進行 聯發科新加坡簡易合併晨星新加坡

IC 設計業界大 M 聯發科併購小 M 晨星的程序持續進行中！聯發科 (2454)7 日傍晚宣布，旗下聯發科新加坡與晨星新加坡，進行簡易合併。聯發科提到，本次簡易合併主要是整併晨星半導體的一環，由於聯發科新加坡與晨星新加坡之業務，皆為半導體相關產品的開發和銷售，性質接近且註冊於新加坡，為統一服務窗口，決議將兩家子公司合併。



兩家子公司合併，將由聯發科新加坡公司為存續公司，並以 2018 年 12 月 31 日為合併基準日，此案對聯發科本身的合併財報和股東權益沒有影響。



聯發科在 2012 年宣布併購晨星後，在中國官方開出的多條件要求下，歷經多年分別獨立營運閉鎖期，直到今年才順利大陸官方獲得解禁，正式啟動合併程序；晨星原先主要有電視晶片、觸控晶片，以及機上盒晶片三大業務，也分拆到聯發科集團旗下。