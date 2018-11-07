餐飲業紅海競爭 王品、六角拚翻轉 獲利築底反彈

餐飲集團陸續公布第 3 季財報，在市場激烈競爭下，王品 (2727-TW) 和六角 (2732-TW) 均見單季獲利較去年同期衰退超過 1 成的狀況，不過，王品衰退幅度縮減，六角則來到今年單季獲利高點，兩大集團均持續透過調整營運體質並擴大布局，力拚營運築底反彈。

王品第 3 季合併營收 41.9 億元，年增 2.69%，不過，因毛利率下滑 2.99 個百分點至 46.33%，影響獲利表現，稅後純益 1.05 億元，年減 21.14%，每股純益 (EPS)1.37 元；累計前 3 季稅後純益 3.03 億元，年減 24.56%，EPS 3.93 元。

六角第 3 季合併營收 11.01 億元，創單季歷史新高，營業利益 1.03 億元，營業利益率為 9%，較上季成長 2 個百分點，使單季稅後純益 5061 萬元，季增 10.8%，惟仍較去年同期減少 18.47%；累計前 3 季六角稅後純益為 1.11 億元，年減 5%，EPS 3 元。

可留意到，六角第 3 季獲利雖仍較去年衰退，已是今年以來單季高點，六角強調，本業成長逐季回溫，汰弱留強餐食品牌見初步成效。

展望第 4 季，六角除 11 月澳洲百店達陣，菲律賓百店和印尼 300 店也將達標，另一方面，代理來台的新品牌「京都勝牛」已陸續開出 2 家新店，既有杏子日式豬排、段純真牛肉麵也跨入外送市場，有助營收動能增溫。

王品則說明，台灣事業群業績逐季成長，從第 1 季的 22.9 億元，到第 2 季的 23.61 億元，再攀升到第 3 季的 24.36 億元，同時，大陸事業群第 3 季起也走出低潮反轉向上。

王品強調，集團追求「穩健經營」和「持續增長」，以多品牌發展為經營策略，今年以來兩岸共開出青花驕、12mini、禾樂、享鴨，以及舞漁、鮨鮮共 6 個品牌，品牌價格帶跨及平價至中高價位，集團廚藝研發能力已越來越成熟，獲利面逐漸回穩可期。