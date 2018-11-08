六角Q3本業獲利回溫 前三季每股賺3元

六角 (2732) 第三季營收達 11.01 億元，創歷史新高，此外，第三季本業也較上半年回溫，第三季營業淨利 1.03 億元，季增 51.52%，年增 24%，營業淨利率 9%，較上季成長 2 個百分點，稅後淨利 5,061 萬元，季增 10.80%，年減 17%，EPS 1.36 元，前三季 EPS 3 元。六角指出，第三季本業成長逐季回溫，顯見汰弱留強餐食品牌其部份單店經營，收到初步成效。六角表示，「Chatime 日出茶太」7 月進駐巴黎羅浮宮，創下亞洲品牌第一個進駐羅浮宮開店的里程碑，帶動全球展店加速，營收已連續三個月維持 3.5 億元以上高檔，加上今年新增的杭州瑞里「黑瀧堂」、「果麥」等茶飲品牌持續在中國展店，同步推升原料銷售與權利金（代理金）的收入。



六角今年在併入杭州瑞里後，第三季茶飲與餐食的比重分別為 73% 與 27%，以個別品牌占整體營收比重來看：Chatime 42%、杭州瑞里（黑瀧堂、果麥）25%、杏子 14%、段純貞 7%、大阪王將 5% 與其他 7%；以營收項目來看，比重則分別為：直營店 38%、原料銷貨收入 50%、加盟及權利金收入 12%。



此外，受到中國十一長假影響，原物料出貨減緩，六角 10 月營收 3.33 億元，較上月減少 7.47%，惟受惠旗下茶飲全球展店效應，年增率仍達 40.27%，累計前 10 月合併營收 31.56 億元，年增 55.30%。



展望第四季，六角提到，「Chatime 日出茶太」11 月澳洲百店達陣，全球擴張態勢以菲律賓及印尼為主，以期在原有營運規模帶領下，可望衝出菲律賓百店及印尼 300 店目標。



在餐食品牌部份，六角則表示，生力軍「京都勝牛」於 10 月 5 日在台北開設台灣第一家分店，另王座餐飲旗下杏子日式豬排、段純真牛肉麵也在十月大舉跨入外送市場，成為另一推升營收增長引擎。



六角表示，公司處於高度成長期，未來仍將積極展店以建立經濟規模，並持續開發新品牌力求多角化經營，亦會在積極拓展的同時持續控制費用，期使經濟規模帶來的優勢與效益，可適當反應在公司獲利表現上。