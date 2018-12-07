正德11月營收年增24.77% 看好Q4營運 今股價漲停作收

正德海運 (2641) 自結 11 月營收 6,625 萬元，年增 24.77%，累計前 11 月營收 7.3 億元，年增加 6.21%。正德第三季毛利率衝上 29.83%，季增 7.63%，年增 10.71%，是上櫃以來單季最高，營運狀況明顯好轉，展望第四季傳統旺季，正德表示，持續看好營收、獲利表現。今 (7) 日股價以 9.4 元漲停作收。正德今年積極調整出租、自營船舶比例及營運模式改變，全數轉為出租並以長租為主，租約均達二到三年以上，獲利穩定，拉升每股淨值，營運上更能配合市場發展趨勢與需求，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益，故雖營業額因部份船舶營運模式改變之影響較前月減少 10.89%，但經調整後毛利更有效提升，整體獲利仍因船舶數增加及總噸位擴大穩定上升。



正德第三季單季稅後盈餘 0.31 億元，季增 106%、年增 284%，每股盈餘 (EPS)0.2 元，創 11 季以來新高。



就前三季來看，正德合併營收 5.9 億元，年增 2.38%，營業毛利 1.5 億元，營業利益 1.11 億元，稅後純益 0.7 億元，EPS 0.49 元，每股淨值已達 10 元以上，較去年同期稅後虧損 0.03 億元顯示營運大幅改善。



英國克拉克研究機構表示，雖然近期 BDI 波動幅度較大，但預計未來幾年散裝船運市場獲利潛力巨大，市場形勢樂觀。為因應國際海事組織 (IMO) 新的海事法規：防止海洋污染的強制設置壓艙水處理系統；新船須符合第三期氮氧化物排放標準，自 2020 年 1 月起限用低硫油法規，估計明年下半年就會出現明顯的低硫油效應，屆時會有較多船隻進廠裝設脫硫器，進塢時間要三到四週，會讓整體市場船噸供給降低，老舊船舶在不符合經濟效益壓力下，唯一解決方案只有加速拆解賣廢鐵，估拆船率將大大提高，都會讓市場運力供給降低，有利市場持續復甦，在當前國際經濟及國際海事組織 (IMO) 新規範實施下，FED 利率不斷拉升，新船下單趨向穩健保守，預期散裝海運仍將維持需求大於供給態勢。