需求轉弱＋中美戰火燒 威剛11月業績小降

記憶體模組大廠威剛 (3260) 今日 (12/7) 公告 2018 年 11 月合併營收為 23.29 億元，較上個月略減 2.77%。公司表示，第四季 DRAM 價格轉弱及中美貿易戰情勢懸而未定影響，市場備貨力道轉趨保守，但記憶卡市場需求回升，帶動 SSD 及隨身碟相關產品營收均較上個月成長。威剛進一步分析，11 月 DRAM 產品營收比重為 53.54%，非 DRAM 產品營收比重 46.46%。累計威剛今年前 11 個月營收達 293.64 億元，較去年同期略減 1.04%；DRAM 產品營收比重為 62.3%，非 DRAM 產品營收比重為 37.7%。



威剛也強調，目前 DRAM 產品營收占公司整體營收比重仍逾 5 成以上，看好明年 DRAM 供需差距不大，待季節性因素消除後，DRAM 市況可望轉趨穩定。NAND Flash 方面，在價格及新技術逐步成熟驅動之下，預期 2019 年 SSD 市場滲透率及使用容量都將大幅提升。



此外，該公司近期也推出新款 SU630 SSD，採用最新一代 3D QLC 快閃記憶體。同時，看好電競產業未來成長性，威剛明年也將積極擴大電競產品線，並投入更多資源參與國內外電競活動。威剛表示，將持續發展滿足玩家需求的電競記憶體及周邊產品，全力搶攻電競市佔率。

