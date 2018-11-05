〈散裝航運獲利靚〉正德打響第一砲 Q3獲利創近3年單季新高

散裝航商陸續公布第 3 季財報，正德 (2641-TW) 今 (5) 日率先公布財報並繳出好成績，單季稅後純益 0.31 億元，季增 106%、年增 284%，每股純益(EPS)0.2 元，創 11 季以來新高，也為接下來將陸續揭曉獲利表現的散裝業，增添樂觀氣氛。

正德獲利亮眼，主要是因其第 3 季毛利率衝上 29.83%，季增 7.63 個百分點，年增 10.71 個百分點，是上櫃以來單季最高，營運狀況明顯好轉，展望第 4 季傳統旺季，正德表示，持續看好營收、獲利表現。

就前 3 季來看，正德合併營收 5.9 億元，年增 2.38%，營業毛利 1.5 億元，營業利益 1.11 億元，稅後純益 0.7 億元，EPS 0.49 元，每股淨值已達 10 元以上，較去年同期稅後虧損 0.03 億元顯示營運大幅改善。

正德表示，為因應市場對於高油價及中美貿易戰長期影響，在前半年積極調整出租和自營比重，目前船舶以長約為主，短約為輔，全數簽訂租約，由於燃油成本多由租家負擔，油價波動對獲利的影響不高。

另一方面，正德擁有的散裝貨輪航線遍佈東南亞、歐洲、加拿大、非洲、印度等，美國所占比例不大，且非外銷成品的貨櫃輪，因此，中美貿易戰目前及未來影響並不顯著。

正德 1 月、4 月和 5 月分別各有 1 艘船交船營運，調整過後的船隊由 1 萬多噸提升到 4-5 萬噸以上，噸位數大增 69%，再加上租約均達 2-3 年以上，正德樂觀看待未來獲利穩定。

對於國際海事組織 (IMO) 針對環保問題，明年 9 月即將實施的強制設置壓艙水處理系統，以及 2020 年元月即將實施的限硫令，正德說明，壓艙水處理系統可待船隻歲修時安裝，時間壓力較小，且安裝價格逐漸趨向合理化，不影響船舶運作時間。

至於限硫令，因脫硫器 (洗滌塔) 體積頗大，只適用於遠洋的大型散裝貨輪及 5000 箱以上貨櫃輪，正德船舶屬中小型散雜貨輪，將直接使用低硫油，不過，隨著未來低硫油大量供給，預料價格將合理化，且超出成本部分由租家直接轉嫁與客戶，也不會有明顯影響。