〈被忽略的漲價概念〉正德Q2獲利飆升打響第一炮 航商下半年營運動能顯著加溫

隨著正德海運 (2641-TW) 日前公布第 2 季財報獲利亮眼，其他散裝航商即將公布的財報也備受期待，加上第 3 季傳統淡季見到波羅地海 (BDI) 指數創今年以來高點，多數航商均看好，下半年有望較上半年更好，全年展望趨樂觀。

正德第 2 季單季合併營收 2.11 億元，年增 11.3%，創單季營收次高紀錄，營業毛利 0.47 億元也是近年來最高，稅後純益 0.15 億元，年增幅達 1964%，EPS 0.1 元，較前年同期轉虧為盈，營運明顯好轉。

慧洋 - KY(2637-TW) 自結上半年稅前盈餘 6.75 億元，年增 800%，每股稅前盈餘 1.09 元，主要是換約船舶達 32 艘，隨著市況轉好，使平均換約租金調漲近 23%，帶動合併營收達 61.56 億元，年增逾 20%。

慧洋看好，散裝航運市況持續緩步走升，有助下半年獲利持續回穩，而正德也表態相當看好傳統旺季的散裝市況。

正德說明，高油價會吃掉航商獲利，因此，上半年已積極調整出租船比例，並以長約為主鎖定獲利，效益逐漸顯現。

從整體市況來看，隨環保公約實施日期逐漸接近，業者預期今年新船下水量增加減少，使整體供給成長態勢趨緩，而需求方面因美國掀起的貿易戰對市場衝擊並不大，且若中國若因此增加自美國進口的農產品，反而可拉升需求，供需結構持續轉好。