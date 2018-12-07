歐股盤前─市場觀望美中貿易爭端 歐洲Stoxx 50期指跌0.29%

華為首席財務官孟晚舟在加拿大被捕，市場持續關注此事對美中貿易爭端的影響，今 (7) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.2%。

台北時間週五下午 3 點 18 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.23%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.20%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.29%。

週五亞股多走揚，截至發稿，上證綜指上漲 0.027 %，深證成指下跌 0.015 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.34%，日經 225 指數上漲 0.82%；台股收漲 76.16 點，至 9760.88 點。

加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕孟晚舟；市場擔憂，該事件恐使美中貿易爭端加劇，週四美股大幅震盪，道瓊工業指數一度大跌近 800 點，但跌幅隨後收斂。

昨日美股漲跌互見，道瓊工業指數收跌 79.4 點 (0.32%)，至 24947.67 點；標普 500 指數收跌 4.11 點 (0.15%)，至 2695.96 點；那斯達克指數收漲 29.83 點 (0.42%)，至 7188.26 點。

聯準會 (Fed) 官員建議放緩升息步調的評論，使市場焦慮情緒，略有舒緩。

達拉斯 Fed 分行總裁 Robert Kaplan 日前呼籲，有鑑於近期金融市場動盪、2019 年經濟成長可能趨緩等因素，Fed 應保持耐心，對政策抱持謹慎態度。