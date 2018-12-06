〈華為CFO被捕〉歐股觸及兩年低點 AMS重挫逾7%

加拿大應美國當局要求，以涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁為由，逮捕華為首席財務官孟晚舟，並將其引渡至美國；受此消息影響，今 (6) 日晶片股紛紛下挫，奧地利微電子 (AMS)大跌逾 7%，歐股觸及 2 年低點。

台北時間週四晚間 7 點 33 分，CNBC 報價顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 2.18%，德國 DAX 指數下跌 2.33%，法國 CAC 40 指數下跌 2.22%，英國 FTSE 指數下跌 2.44%。

稍早，泛歐 Stoxx 600 指數觸及 2016 年 12 月以來新低，科技股板塊下跌約 3%。

個股方面，AMS 大跌逾 7%，意法半導體 (STMicroelectronics) 跌約 4%。

週四亞股走跌，上證綜指收跌 1.68%，深證成指收跌 2.44%；南韓 Kospi 指數收跌 1.55 %，日經 225 指數收跌 1.91%；台股收跌 232.02 點，至 9684.72 點。

華為副董事長兼 CFO 孟晚舟，是華為創辦人任正非的女兒，身分相當敏感；中國外交部今 (6) 日表示，中方已向美加兩國表明嚴正立場，要求立即釋放孟晚舟。

根據路透社報導，盛寶銀行外匯策略主管 John Hardy 表示，「股市的反應已告訴我們，市場現在很脆弱，我們應非常小心。」

三菱 UFJ 摩根士丹利證券投資策略師 Norihiro Fujito 指出，「川習會」後的樂觀情緒相當短暫，「實際上看來，這並非易事。」