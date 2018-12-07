美股盤後 – Fed考慮暫緩升息 科技股逆襲 道瓊暴跌780點後收斂

由於華為 CFO 孟晚舟遭逮捕，引發中美貿易緊張局勢升溫，週四 (6 日) 道瓊開盤暴跌 780 點，VIX 恐慌指數飆破 25，S&P500 指數重挫近百點，所幸盤中亞馬遜與 Netflix 逆勢上揚，引領科技股反彈，市場傳出聯準會 (Fed) 考慮暫緩明年升息，亦收斂了大部分跌幅，週四美股收盤遠高於其當日低點，那斯達克指數由跌轉升。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 79.40 點，或 0.32%，收 24947.67 點。

S&P 500 指數下跌 4.11 點，或 0.15%，收 2695.95 點。

那斯達克指數上揚 29.83 點，或 0.42%，收 7188.26 點。

費城半導體指數下跌 6.52 點，或 0.54%，收 1202.83 點。

S&P500 指數中，11 個板塊幾乎淪陷，能源股跌幅最大，重跌 2.55%，健康護理與原物料表現亦不理想，所有板塊僅資訊科技類股上揚。

蘋果 (AAPL-US) 週四 (6 日) 下跌 1.11%，主因是受到紐約羅氏證券 (Rosenblatt) 狠砍蘋果目標價至至 165 美元，瑞銀亦調降蘋果目標價至 210 美元，稱其消費者調查顯示 iPhone 購買意圖全面下滑的影響。

蘋果遭紐約羅氏證券 (Rosenblatt) 狠砍蘋果目標價。(圖：AFP)

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.85 %；臉書 (FB-US) 上揚 1.23 %；Netflix (NFLX-US) 上揚 2.74 %；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.47 %。微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62%。

半導體類股方面，Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.75%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.26%；AMD (AMD-US) 上揚 0.85 %；Intel (INTC-US) 上揚 1.30 %；美光 (MU-US) 上漲 2.14 %； IBM (IBM-US) 上漲 1.90 %。

受到美債殖利率持續下滑壓力，銀行股表現更加動盪。美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.67%；富國銀行下跌 1.35%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.99 %；高盛 (GS-US) 下跌 0.12 %。

外媒報導援引三名消息人士表示，聯準會拒絕富國銀行侵犯消費者權益的計劃，並強調要增強對該公司管理層的審查。

台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.49%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.55 %；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.19 %；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.64%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.24 %。

企業消息方面，波音 (BA-US) 和開拓重工 (CAT-US）等貿易敏感股尾盤收斂跌幅至 0.6%。



華爾街分析

由於對中美貿易關係和經濟放緩的擔憂使投資者望而卻步，美股周四開盤大幅下挫。

Esposito Securities 首席執行長 Mark Esposito 表示：「人們擔心貿易協議不如川普總統預期那樣好，經濟衰退的擔憂也在影響市場。」

聯準會依照「經濟數據」依據的戰略，考量近期通膨已疲軟、油價下跌，聯準會 (Fed) 傳出正考慮修正先前預期的升息路徑，推遲明年升息的可能性。市場人士分析，週五 (7 日) 11 月公布的非農就業數據相當關鍵。

週四美債殖利率全面下跌，公債價格走高。Ned Davis Research Group 首席策略師 Ed Clissold 表示，債券殖利率下跌意味著，與 10 月不同，這是一次真正的避險行動。雖然在市場走勢好轉之前可能會變得更糟，但隨著市場試圖探底，市場行動越來越接近恐慌性拋售。」

然而，Instinet LLC 的一個技術策略師 Frank CaPPelleri 將科技股評為市場復甦的一部分。

GW＆K 投資管理公司的投資組合經理 Aaron Clark 表示：「預估在未來兩週期間會出現一些反彈，1 月份財報消息前不會有太多基本面消息，因此無論市場在未來 2 週內上漲還是下跌都將是曇花一現。」