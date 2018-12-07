VIX 恐慌指數狂飆 S&P500期貨神秘暴跌多次暫停交易

週四股市開盤拋售始於美股期貨市場的神秘暴跌，導致芝加哥商業交易所（CME）經歷多次停止交易；市場分析師推測這與華為首席財務長孟晚舟被捕、大型基金清算頭寸，以及週三休市累積的市場恐慌情緒有關。

CME 集團發言人發布聲明表示：「隨著開市 6 分鐘內觸發超過 40 次 (速動邏輯) Velocity Logic 事件，CME 期貨和期權市場因波動而出現間歇性暫停。所有市場均按設計運作。」

CME 表示，它必須進行多次 10 秒的暫停交易，以防止股票期貨的大幅下跌。

市場對期貨市場暴跌議論紛紛，推測主因是華為首席財務長孟晚舟被捕的消息、大型基金清算頭寸，以及因週三休市累積的市場恐慌情緒有關。

華為首席財務長孟晚舟被捕消息攻占各大媒體版面。(圖：AFP)

加拿大當局因美國的引渡請求逮捕華為首席財務長孟晚舟，市場擔心此舉可能導致美國與中國間 90 天貿易談判陷入危機。

S&P500 指數期貨交易一個月平均 5262 股成交量，野村證券一份報告表示，華為消息爆出後，S&P500 指數期貨交易短短十分鐘內完成幾乎不可能的 3.672 萬股成交量。

市場交易員還推測，拋售可能歸因於大型基金清算頭寸。Seaport Global Holdings 董事總經理 Tom di Galoma 寫道：「我覺得對沖基金正在全面贖回，股票投資者多年來一直過於自滿，但他們發現現實，體悟到股票價格上漲緩慢且看跌。」

週三因紀念前總統老布希逝世因此美股休市一天，市場認為 S&P500 期貨神秘暴跌可能與累積的市場恐慌情緒有關，週四早盤有恐慌指數之稱的波動率指數 (VIX) 狂飆，觸及近一個多月來的最高點。

週四早盤 VIX 恐慌指數狂飆至 25.73。

週四美股早盤 S&P500 指數下跌 1.7%，道瓊指數跌幅超過 450 點，該指數 2 個交易日跌幅超過 1000 點。