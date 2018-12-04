聯準會Kaplan：經濟面臨逆風 升息應該保有耐心

達拉斯聯準會主席 Robert Kaplan 近日接受兩間外媒訪問時指出，他對美國為來增長前景感到擔憂，認為聯準會在進一步升息時，須持更謹慎的態度。此外，他認為目前利率離達到中性利率 (neutral rate) 相差不遠。

Kaplan 指出，未來幾個月美國經濟面臨數項下行風險，明年的情況可能跟今年有所不同。風險包含財政刺激措施減弱、過去升息的影響逐漸浮現、房產行業的疲弱、企業利潤下滑使支出受限、全球增長減緩以及貿易緊張局勢帶來的影響。

儘管美中貿易戰在 G20 會議後，有暫時停火的跡象，但許多美國企業的成本已因關稅而攀升，使利潤受損。



Kaplan 週一 (3 日) 在訪問中表示，「我一直認為，到 2019 年年中，經濟可能看起來與今天的情況大不相同，因此我認為在行動上保有耐心是明智的。」

他拒絕表態是否支持聯準會在 12 月升息，僅表示貨幣政策進入一個較不明朗的階段，他個人對中性利率的預期，略低於聯準會的中位數預期，並且他認為，目前的利率水平與中性利率差距不遠。

聯準會 9 月釋出的利率點陣圖

Kaplan 指出，聯準會所擁有的工具為不對稱的，這代表著，在實施貨幣政策時，緊縮會比寬鬆政策更容易執行。Kaplan 表示，因聯邦政府的財政赤字，若經濟面臨下一次的衰退會增長減緩，政府所能提供的財政刺激可能比過去少。

最近幾週，聯準會官員發出互相牴觸的升息信號，聯準會主席鮑爾在 11 月上旬的立場仍為鷹派，但在月底的談話顯示，他不排除放緩升息步伐的決策。

對此 Kaplan 表示，他認為市場不應該對聯準會官員釋放出的訊息感到困惑，聯準會盡可能的做到決策透明化，而有時立場會變動是由於政策制定者隨時保持警惕，並依賴數據做決策。