〈財報〉Lululemon上季強勁表現 不敵本季預測 股價小跌

運動品牌 Lululemon (LULU-US) 週四公布季度盈利和收入，超過分析師預期，但其第四季度的前景略差，使該公司股票在盤後交易中下跌近 5%。

Lululemon 產品在看似永無止境的運動休閒時尚週期中保持穩定銷量，在消費者更加關注健康和自我保健也給予公司一臂之力。同樣為運動品牌的 Nike (NKE-US) 和 Adidas (ADDYY-US) 也欲進入此領域。當前假日季度應有助於 Lululemon 的業績，而其男性業務也應能帶動下一波增長。

Lululemon 台灣主力供應商為儒鴻 (1476-TW) 及聚陽 (1477-TW)，而最具有獨特性的是其 Luon 布料, 86% 尼龍布料與 14% 萊卡纖維結合而成，之前是儒鴻獨家生產。

Lululemon 最新一季財報顯示：

每股純益 EPS 調整後為 0.75 美元，高於分析預期的 0.70 美元。

營收為 7.48 億美元，高於預期的 7.375 億美元。

同店銷售額增長 18%，高於預期的 13.8%。

Lululemon 第 3 季度淨收入從去年同期的 5890 萬美元，即每股 0.43 美元，升至 9440 萬美元，即每股 0.71 美元。不計項目，該公司每股 EPS 為 0.75 美元。2017 財年淨銷售額增長 21% 至 7.48 億美元。

Lululemon 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

儘管第四季度前景較差，但 Lululemon 將本財年的收入預測上調至 32.4 億美元至 32.5 億美元，而此前的範圍為 31.9 億美元至 32.4 億美元。本財政年度的盈利 (不包括與稅制改革相關的費用) 預計將在每股 3.65 美元至 3.68 美元之間，同時也從先前的每股 3.45 美元至 3.53 美元高。

由於美國金融市場週三 (5 日) 關閉，因前總統老布什哀悼日，Lululemon 將其季度發布日期從週三改為週四。

展望未來，該零售商預計收入將高達 11.3 億美元，EPS 達 1.64，這令投資者對預期更加繁忙的假期感到失望。