華為聲明：不會因美國政府改變與全球供應商的合作關係

台北時間週四 (6 日) 清晨，華為副董事長兼 CFO、華為創辦人任正非之女孟晚舟，在加拿大遭警方逮捕，孟晚舟遭指控違反美國對伊朗的經濟制裁，美方傳正準備引渡孟晚舟前往美國。

針對華為是否可能因為美方逮捕孟晚舟一案，變更與旗下供應商之合作關係，週四 (6 日) 晚間華為官方刊登「致全球供應商夥伴的一封信」，強調該公司不會因為美國政府的動作，就改變與全球供應商夥伴的合作關係，華為將繼續與產業上、游企業相互合作。

以下為華為「致全球供應商夥伴的一封信」全文：

尊敬的供應商夥伴：

相信您已經註意到，最近一段時期美國對華為有很多指控。華為多次進行了澄清，公司在全球開​​展業務嚴格遵守所適用的法律法規。

近日，公司 CFO 孟晚舟女士在加拿大轉機時，被加拿大當局以美國政府要求引渡孟晚舟女士在紐約東區接受未指明指控為由臨時扣留。

華為公司在該指控方面獲得的信息非常少，且並不知曉孟晚舟女士有任何不當行為，公司相信加拿大和美國司法體系最終將給出公正的結論。如果有進一步情況，會及時向大家通報。

我們認為，美國政府通過各種手段對一家商業公司施壓，是背離自由經濟和公平競爭精神的做法。但是，我們不會因為美國政府的無理，而改變我們與全球供應鏈夥伴的合作關係。

過去 30 年，華為堅持價值採購、陽光采購的原則，與全球範圍 13，000 多家企業通過互利、互信、互助的廣泛合作，共同打造健康的 ICT 產業鏈。

在全球化技術合作和產業發展的浪潮下，產業鏈上下游企業之間互相依賴、榮辱與共、華為的發展成長與供應商夥伴的發展繁榮息息相關。我們將與供應商夥伴一起，增加互信、共同促進全球 ICT 產業的持續健康發展。

期望您一如既往的支持！

華為技術有限公司

2018 年 12 月 6 日