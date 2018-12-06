【華冠投顧】美股休市!台股大跌-232點!中美貿易戰一波未平一波又起!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2368 金像電、3324 雙鴻、2314 台揚、2492 華新科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

火上加油

華為 CFO 被補，引爆亞股早盤全面開低。台股下跌 - 66 點開出，在股王大立光重挫跌停下；加權指數震盪走低，終場大跌 - 232 點作收，收在 9684 點，成交量 1430 億。

川普『關稅人』的一連串動作及言論，讓『中美貿易戰』趨緩的情況，再度『火上加油』。特別是今天早上傳出華為財務長，也是創辨人之女孟晚舟被補消息；原先市場傳言… 5G 的起飛，就是『中美貿易戰』的導火線。現在更是直接在加拿大被逮捕，讓廣大的華為供應鏈成為今天的重災區。雖然從技術面來看，台股出現一個空方的『島型反轉』；不過，在量能萎縮的情況下，這個空方力道並不夠強大。因此，研判短線還是『消息面』主導盤勢變化；在消息面可能來的快、去的快的情況下，今天我們就不過度預期，等待消息淡化後再規劃。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3438 類比科、8429 金麗 KY、9914 美利達、3202 樺晟、3322 建舜電、4528 江興鍛… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3141 晶宏、1526 日馳、2327 國巨、3317 尼克森、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。