【華冠投顧】彈多股全面落賽 大盤再度失守月線

#盤勢分析

昨天美股休市，但早盤電子盤開出後隨即大跌兩百點，剛開盤甚至一度結 400 點，影響亞股全面開低，而台股又受華為利空影響，影響盤面情緒，電子類權值重挫，繼昨天 9979 關鍵跌破後反彈行情暫時告一段落，今天又跌破月線，接下來關鍵點留意 9616 若收破套牢區間會擴大，要翻多勢必還要重新打底，近期很多漲多的標的近期都有高檔爆量的情況，因此提醒大家接下操作要更為小心，掉下來的刀子別亂接。

類股方面電子權值 2330 台積電、2317 鴻海都大跌 2~4%，3008 大立光更是因為營收利空收跌停，IC 設計龍頭 2454 聯發科也大跌 6%，重點是前陣子強彈的漲價題材族群大跌，被動原件 2327 國巨、矽晶圓 6488 環球晶、mosfet 5299 杰力都大跌 7% 甚至跌停，提醒大家若有搶進漲價族群類股，還是要嚴守停損。

【進出有據，無畏無懼】

【市場給我們多少，我們就賺多少】

【不要想著贏，要想著不能輸】

【做好 SOP，追求長期的穩定獲利】

【小賺小賠等待大賺】

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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