〈能源盤後〉美對俄實施新制裁 威脅全球供應 油價上漲 北半球爆冷 天然氣飆漲

鉅亨網編譯許家華 2025-01-11 06:29

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原油期貨周五 (10 日) 大漲，創下 10 月初以來的最高收盤價，係因美國對俄羅斯石油業實施新制裁，恐威脅到全球供應，且美國冬季風暴預計將刺激取暖燃料的需求。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 2.65 美元或 3.6%，收每桶 76.57 美元，本周最近月 WTI 原油上漲 3.5% ，且收登 10 月 7 日以來最高點。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.84 美元或 3.7%，收每桶 79.76 美元，本周上漲近 4.3%。

2 月交割汽油期貨價格上漲 2.3%%，至每加侖 2.07 美元，本周上漲 1%。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 5.2%，收每加侖 2.50 美元，本周上漲 6.6%。

2 月交割天然氣價格大漲 7.8%，收每百萬 Btu 3.99 美元，本周上漲 18.9%。

美國對俄羅斯實施新制裁

油價在 2025 年開局強勁但短暫停滯後，周五又大幅收高。WTI 原油和 Brent 原油本周均走高，且周五價位登上去年 10 月初以來最高水準。

美國財政部周五宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) 實施制裁，這是美國履行 G7 削減俄羅斯能源收入承諾的一部分舉措。美國也對一些載油船隻、俄羅斯油田服務提供者以及俄羅斯能源官員實施了制裁。

彭博社能源和大宗商品專欄作家 Javier Blas 表示，在正式發布前，財政部封鎖的這個消息已在石油交易部門中廣泛流傳，油價周五在官方消息發布之前就已達到最高點。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「這確實是在加強對俄羅斯制裁的執行力度。」他指出，世界在某種程度上對俄羅斯試圖規避對其石油部門制裁的行為視而不見，因為全球仍然需要俄羅斯的石油。

根據美聯社報導，西方政府稱俄國使用所有權不明的油輪「影子艦隊」來逃避制裁，以維持石油收入。

但 Kpler 首席美國分析師 Matt Smith 表示，「儘管這是自烏俄衝突開始以來針對俄羅斯航運市場的最大一系列制裁行動，但對俄羅斯原油生產和出口的影響可能有限。」

「俄羅斯優先考慮原油出口。因此，今天的熱情反彈可能有些過度了。」

看漲浪潮

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 在美國宣布對俄羅斯實施新制裁之前表示，總體而言，「在一系列意想不到的驅動因素推動下，今年迎來了牛市浪潮。」

「北極寒流令北半球人人凍得發抖，導致取暖油需求激增，能源市場陷入混亂。」

根據商業性氣象預報服務供應商 AccuWeather，邁向本周末，一場大型冬季暴風雪將襲擊美國南部和東南部部分地區，至周五，自德州中部到田納西州大部分地區和阿巴拉契亞山脈南部，降雪量將達到 1 至 6 英吋。在此背景下，天然氣價格本周漲近 19%。

與此同時，SPI Asset 的 Innes 表示：「強勁的美國經濟指標，尤其是富有彈性的服務業指標，正在激發人們的樂觀情緒。」

美國周五公布非農就業人數，顯示 12 月新增就業 256000 人，超出預期，且為 9 個月以來的最大新增程度。

但 Innes 稱，隨著候任的川普總統就職典禮臨近，石油市場「處於潛在波動的火藥桶之中」，因為新政府威脅對中國和歐洲徵收新關稅，且可能對伊朗石油加大制裁，交易員「準備好迎接一場高風險的攤牌」。