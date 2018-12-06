【運達投顧】下週準備撿便宜

◆盤勢分析



昨天美股休市但台股跌勢並未趨緩，開盤就跳空破月線，這兩天的大跌該如何研判多空？重點分析如下：

1. 台股這兩天是屋漏偏逢連夜雨，除了美股大跌，近日公佈 10 月營收結果重量級指標股大立光 11 月營收為 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57% 低於法人預期，可成發布 11 月營收 96.21 億，較 10 月份的 128.44 億月減 25.1％跟去年同期比則是年減 13.3％，重量級蘋概股都紛紛中箭落馬，可以預知的 10 號以前將公佈的 10 月營收一定還會有地雷出現，尤其蘋概股的指標都是台股權值較重的標的，當大立光可成營收大衰退也造成台灣 50 今天重挫接近 10 與 11 月的低點區，若是近日還有其它財報利空台灣 50 若前低 74.5 都跌破那麼台股一定會被拖累，由此可見台股的月線不會是支撐，指數前低在 11/23 的 9654 點若這個位置失守台股將有壓力下探 10 月低點 9400 點，所以就台股本身的結構來看營收的變數讓台股的整理時間延長。

2. 昨天美股休市但歐洲股市繼續下跌超過 1%，今天亞股也不樂觀日韓股市一開盤也跳空下跌破月線，陸股昨天小跌但今天也破月線，所以光就亞股的結構來看台股今天破月線並不意外，現在關鍵要看今晚美股的表現若是反彈空間不大或是續跌全球股市還會有修正的壓力甚至都會有下探 10.11 月低點的可能，這一點這兩天表現在籌碼面上有明確的訊息。

3. 昨天美元偏強仍守在月線之上亞洲匯率則全面貶值，今天亞洲匯率也沒有改善人民幣連兩天續貶，新台幣也連兩天貶值幾乎又回到月線位置，以此來看對外資短線的匯損壓力仍在持續中，昨天外資現貨市場賣超近百億在外匯市場也匯出了 3 億美元，若是亞幣貶值的壓力不止對亞洲股市而言短時間就還沒有止穩的機會，外資昨天期貨倉位維持在 3.5 萬口的多單，不過就今天權值股因財報不佳下跌加上匯率續貶預計今天外資倉位應該會有大幅度的減肥，可見台股賣壓還會加重後勢會偏向區間盤局且會有一段時間，由於季線的成本還需要約 14 個交易日才會減輕，若台股在此偏區間擴底也要等約兩周後的時間才有機會挑戰季線，所以現階段的台股偏弱勢整理維持區間擴底是最佳的走勢。

4. 個股操作的部分由於指數偏弱匯率也沒有讓外資積極進場的理由，所以不佔權值股的股票會比較有利，月底是否有法人作帳行情以 10 月目前公佈的財報來看大型股票並不利法人在此進場，所以指數空間不會太大，但對於偏中低價股會有資金移轉的機會，預計台股下週會有明顯見底低接時間點在下週。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。