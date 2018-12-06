12月聚焦法人作帳行情

今年以來國內自營商與投信績效普遍不佳，只剩年底最後拚績效的機會，經理人為保住飯碗，會積極作帳，投資人可注意搶績效的指標股。

文．馮泉富

川習會讓美中貿易戰暫時休兵，美國對於原本預計於明年元月一日針對二千億商品關稅由一○％上調至二五％的關稅，同意暫緩，激勵市場資金轉進風險性資產，十二月三日亞洲股市同步大漲，台股加權指數再度回到萬點之上，美股道瓊指數也突破均線糾結區。

美方談判代表屬強硬派 反彈波仍不宜過度樂觀

不過，美國釋出善意是有時間限制的，美方對中國兩千億美元商品加徵的關稅，在二○一九年元旦開始仍維持一○％，雙方將加速進行談判，希望能在九十天內 (二○一九年二月二十八日以前) 達成協議，若能達成協議，二○一八年以來加徵的所有關稅，都可望取消；但若未達成協議，美國對中國進口兩千億商品的關稅將由現行的一○％提高至二五％。

美方表示，中國同意立刻開始購買美國農產品、能源及工業產品等 (事實上目前也未全面停止購買，只是減量），中國對高通與恩智浦的併購案也將採取開放態度 (只是雙方目前已無積極意願）。

中國方面，表示願意根據市場和人民的需要擴大進口，包括從美國購買適當之商品，以逐步緩解貿易逆差之問題；另外，中國對敏感藥品方特尼 (效力是海洛英的五十倍) 將加以控管。結論的重點是，除了爭取到九十天的協商空窗期以外，其餘現狀都未改變，只是口頭承諾。

三個月的停火協議不代表中美貿易戰未來將一帆風順，因為雙方未有聯合公報，缺了白紙黑字的協議，讓雙方未來都有反悔空間，尤其是川普過去處理對外談判總是反反覆覆。

未來美中雙方談判的焦點在「強制技術轉讓，知識產權保護，國企補貼，非關稅壁壘，網路入侵和網路盜竊，服務和農業方面」等面向，要完全達成協議，符合美方心中底點，尚有難度。

尤其美國總統川普 (Donald Trump) 任命了一位對華強硬派人士萊特希澤 (Robert Lighthizer) 負責與北京方面的談判，這表明美國將在貿易爭端談判中採取強硬立場。萊特希澤(Robert Lighthizer)

曾在二○○一年反對中國加入世界貿易組織 (WTO)，並在過去遊說川普對中國加征更多關稅，增加與北京方面談判的籌碼。因此，雖然美股反彈波是現在進行式，且 FED 也可望放緩升息次數，但也不能樂觀過頭。

經濟數據佳音 有利美股反彈

我們先前提過，升息速度放緩有利於股市的風險偏好，至少升息導致市場估值下修的壓力降低。但若是期待股市上漲的續航力夠久，至少必需景氣擴張的力道符合市場預期。

觀察美國新公布的十一月份 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 為五九．三，高於前月五七．七，且明顯優於市場預期的五七．五；就分項而言，生產、新訂單、積壓訂單、存貨及就業皆較上月回升，而新訂單重回 六十以上，為本期增幅最大的分項指數，強化了十一月 ISM 的數據表現。

雖然供應商交貨速度減慢，反映出貿易戰造成供應鏈受阻，但相對的積壓訂單已連續三個月走升，代表生產端還不會降速。

整體而言，雖然數據及 ISM 報告中企業對於貿易戰仍顯憂心，但是十一月份製造業新訂單增速為六個月來最快，至少代表景氣擴張力道尚未出現疲態，市場資金的風險偏好有利於推高美股，進而讓其他股市間接受惠。

美元轉弱有利新興市場 基本面數據卻力有未逮

由於中美雙方達成貿易戰停火九十天的成果，美元已應聲走弱，短期內有助提振新興市場投資者信心，並緩解避險情緒帶來的貶值壓力。

另外，近期長年期美債殖利率明顯走低，也將有助降低新興市場國家的經常帳赤字壓力，儘管新興市場不會出現整體復甦，但美元轉弱十分有利於引導資金流向新興市場，台股也將同步受惠。

美中不足的是，台灣本身的景氣擴張力道持續轉弱，可能讓資金回流效應打折扣。日前根據中華經濟研究院新公布的十一月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為四八．○，較十月下跌三．八，已是連續第四個月下滑，且是二○一六年四月以來首度呈現緊縮(指數跌破五十)，十一月 PMI 的五項組成指標中，僅供應商交貨時間為上升，其他新增訂單、生產數量與人力僱用、現有原物料存貨水準均為緊縮。

六大產業中，僅食品暨紡織產業擴張，其餘五大產業為緊縮，其中對指數影響最大的電子暨光學產業，繼十月終結三十一個月擴張轉為緊縮後，十一月再大幅下挫七．九來到三一．四，創二○一二年十一月以來最快的緊縮速度。

十二月的焦點 法人作帳行情

如果投資人認為一家研究機構還不具代表性，再觀察台經院新公布的十月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值一一．四三分，仍坐落於代表景氣低迷的黃藍燈，且已是連續第五個月亮出黃藍燈。

國發會公布的十月景氣領先指標也較上月跌○．六％，已連續五個月下跌，景氣擴張似乎有強弩之末的味道，恐將影響外資回補台股的力道。

由於先前 FED 官員聲明措辭改變，已預留部分彈性空間，明年升息次數有可能大幅縮減，資金的風險偏好可望延長美股反彈的時間波，對台股有加分作用，而台股雖受惠於資金回流新興市場，卻因景氣基本面的擴張力道不足，讓外資回補力道打折扣。這一加一減將使加權指數行情呈現區間震盪，雖不至於重挫，但也不易連續大漲，行情將侷限在少數族群的輪動。

由於今年以來國內自營商與投信的績效普遍不佳，十二月是最後僅存拚績效的機會，若距離達標太遠，很多經理人的烏紗帽將不保。因此，很多個股將在國內法人積極作帳下，成為搶績效的指標，且法人相對一般投資人對基本面的掌握度較高，值得短波段操作的投資人留意。

例如創意 (3443)，近五日(十一月二八～十二月四日) 投信買超一七二七張，自營商買超四二六張，反彈行情可望延續。創意為台積電的 VCA 成員之一，台積電持股比重為三四．八四％。

內資大買創意 反彈行情可期

創意的優勢在於與世界第一的晶圓代工廠台積電緊密合作，二○一六年開始與台積電的七 nm 製程平台驗證，並開發相關 IP，二○一九年將開始進入五 nm 製程平台驗證，緊跟著台積電製程開發腳步前進，其主要業務為 ASIC 及晶圓產品、委託設計、多客戶晶圓驗證計劃、矽智財等。

AI、data center 及 Networking 為創意未來的發展重心；AI for training、inference 已開始有 NRE 及 tape out 進度。data center 方面，除了 machine learning 外，7nm supercomputer 客戶也將應用於 server 端。5G 方面，base station 客戶已 tape out，整體營運將跟隨台積電一起成長。

來源：《理財周刊》 954 期

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