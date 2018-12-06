記憶模組廠十銓明年1月中上市 明年營收拚雙位數成長

記憶模組廠十銓 (4967-TW) 將於明年 1 月中旬掛牌上市，該公司近年來積極佈局電競領域，明年電競、系統整合與工控等三大應用將分頭併進，單一應用營收成長幅度看增 3 成以上，在三大應用帶動下，明年營收可望寫下雙位數成長的好成績。

在其他同業跨入電競產業前，十銓科技早於 3 年就已開始佈局，近來採取電競、系統整合與工控等三大應用分頭併進策略，今年 10 月起，電競產品出貨量正式超越標準品，且近 2 個月電競產品出貨量在中國雙 11、黑色星期五、雙 12 等題材帶動下，包含模組與 SSD 等電競產品出貨量續創新高。

十銓前 10 個月累計營收已達 59.98 億元，今年全年營收可望年增逾 5%、達到 72 億元，改寫歷史新猷。展望明年，十銓科技總經理陳慶文認為，在電競、工控與系統整合等三大應用推升下，出貨量看增 3 至 4 成，雖然由於平均銷售單價近來面臨大幅修正，但預期明年營收仍可望較今年寫下雙位數成長的成績。

從各產品營收占比來看，DRAM 模組營收占比約 25%，Flash 為 3 成，電競、工控等策略性產品營收為 3 成，記憶體 IC 貿易占比約 25%。其中，在工控領域方面，陳慶文表示，十銓近來成功打入歐美與日系客戶供應鏈，終端應用包括智慧家庭、智慧城市、智慧醫療等市場，新興應用範圍相當廣泛，預期明年營收成長幅度可達 5 成。

電競市場方面，雖然近期同業紛紛跨入此領域，但十銓已早一步耕耘，對同業加入競爭並不擔心。陳慶文表示，全球兩大電競市場分別為中國與美國，市場規模達 250 億美元與 240 美元，占全球電競市場的三分之二，也是十銓近年來的目標市場，占整體策略性產品營收比重達 6 成，未來也將持續拓展電競市場市佔率，預期明年電競營收可望成長 3 成。

對於記憶體價格走勢，陳慶文表示，DRAM 合約價在第 4 季開始走跌，使模組跌幅擴大，明年 DRAM 合約價預期跌幅將達 3 成以上，DRAM 模組單價跌幅也預期落在 2 至 3 成，Flash 則會下降更多，但 Flash 在單價下跌下，可望帶動終端換機潮，出貨量預期將會向上攀升，對明年 Flash 並未看得太悲觀。

不過，陳慶文認為，明年第 3 季在 QLC NAND Flash 良率穩定後，供應量將會明顯提升，終端汰換速度也會加快。